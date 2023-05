Calcio a 5 serie A, match previsto sabato 6 maggio alle 18

La stagione in una partita. La Meta Catania è pronta per l’ultimo atto della regular season del campionato di serie A di calcio a 5. Sabato 6 maggio alle 18.15, con diretta su futsaltv.it, i rossazzurri sono ottavi con 42 punti dopo 29 partite. L’obiettivo è quello di vincere per tenere a bada le tre inseguitrici che possono ancora superare gli etnei. Si tratta di Fortitudo Pomezia e Ciampino che hanno lo scontro diretto e del Real San Giuseppe di scena sul campo della cenerentola Melilli. Nondimeno sulla Fortitudo Pomezia pende l’omologazione della vittoria del 4-1 sul Petrarca. Il risultato è sub judice.

Un finale thrilling quindi per la Meta Catania che si è rimesso in corsa grazie anche al successo nel derby di sabato scorso col Melilli. Ma le motivazioni non mancheranno. Proprio le motivazioni e la voglia di conquistare uno degli obiettivi stagionali devono rappresentare la molla in più rispetto ad una Feldi Eboli dell’ex Salvo Samperi quarta in classifica e già ampiamente qualificata.

Musumeci “Dipende tutto da noi”

“Dobbiamo partire forte, lasciando subito un messaggio chiaro agli avversari – chiosa il capitano della Meta Catania Carmelo Musumeci – dipende tutto da noi. Sicuramente Eboli vorrà chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi, ma noi non possiamo concedere nulla e dobbiamo assolutamente vincere per centrare l’obiettivo stagionale. Stiamo bene, veniamo da un ottimo momento rispetto a Feldi Eboli, ma non deve ingannare. Le motivazioni sono il sale dello sport e domani la Meta Catania deve mostrare gli occhi della tigre e portarsi a casa l’accesso matematico ai playoff”.

Cipollini ritrova Tornatore e Nelson Lutin

Il tecnico Cipollini in vista del match di domani ritrova Tornatore e Nelson Lutin ed etnei quindi con l’organico al completo.

Serie A, il programma della 30ma giornata

Tutte le partite si giocano alle 18

Sandro Abate Avellino – 360 Gg Monastir

Olimpus Roma – Came Dosson

Fortitudo Pomezia – Ciampino Aniene

Futsal Pescara – Nuova Comauto Pistoia

Petrarca – Italservice Pesaro

Feldi Eboli – Meta Catania

L84 – Futsal Napoli

Città di Melilli – Real San Giuseppe

La classifica

Napoli Futsal 62 punti; Olimpus Roma* 57; Futsal Pescara 56; Feldi Eboli 55; Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47, L84 42; Meta Catania 42; Fortitudo Pomezia, Real San Giuseppe** e Ciampino Aniene 40; Italservice Pesaro 37; 360 Gg Monastir 29; Petrarca 28; Nuova Comauto Pistoia** 23; Città di Melilli 4.

Penalizzazioni: Olimpus Roma -3; Nuova Comauto Pistoia e Real San Giuseppe -1