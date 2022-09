Pallanuoto, due le siciliane ai nastri di partenza il 22 ottobre

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte e la matricola Brizz Nuoto Acireale. Saranno loro a difendere i colori della Sicilia nel massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile che scatterà il prossimo 22 ottobre.

La Fin ha divulgato il calendario della massima serie 2022-2023 che vede l’esordio assoluto della compagine acese mentre l’Ekipe Orizzonte andrà a caccia del 23° scudetto per confermarsi sempre di più come il club più titolato d’Italia.

Il calendario delle siciliane, alla terza il derby Ekipe Orizzonte-Brizz Nuoto

Il 5 novembre si disputerà la seconda giornata ed entrambe le isolane saranno in trasferta. L’Ekipe Orizzonte a Trieste, la Brizz Nuoto ospiti della Florentia.

Terza giornata con derby siciliano previsto per il 12 novembre. La settimana successiva, Ekipe Orizzonte in casa col Rapallo, mentre la matricola acese se la vedrà con la Plebiscito Padova, finalista tricolore.

Per il quinto turno big match per l’Ekipe Orizzonte, ospite a Padova nel revival della finale scudetto. La Brizz va a Bologna. Il sesto turno prevede per le due isolane due impegni casalinghi. L’Ekipe col Como, la Brizz con la Sis Roma, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia.

Ekipe a Bologna per la settima giornata, prevista per il 10 dicembre. Lunga traferta per la Brizz Nuoto, di scena a Trieste.

Il 2023 si aprirà con la penultima giornata di andata. L’Ekipe Orizzonte se la vedrà in casa col Bogliasco, la Brizz Nuoto con il Rapallo.

Il girone di andata si chiuderà il 14 gennaio con le trasferte dell’Ekipe a Roma e della Brizz a Como.

Il girone di ritorno inizierà il 21 gennaio prossimo. La stagione regolare si concluderà l’8 aprile dopo 18 giornate.

Formula del campionato A1 femminile

All’edizione numero 39 del campionato femminile parteciperanno dieci squadre. Confermati i play off e i play out retrocessione.

Alla regular season seguiranno i playoff con quarti di finale (3a-6a e 4a-5a; andata il 12, ritorno il 15 ed eventuale gara 3 il 19 aprile), semifinali (22, 25 ed eventuale gara 3 il 29 aprile), cui sono ammesse di diritto le prime due classificate della prima fase, e finali scudetto (3, 6, 10 ed eventuali 13 e 17 maggio) e per il terzo posto (6, 10 ed eventuale 13 maggio); la quinta e la sesta saranno stabilite in base al piazzamento nella regular season.

La decima classifica al termine della regular season retrocederà in serie A2. Anche la squadra nona classificata potrebbe retrocedere direttamente se distanziata almeno sette punti dall’ottava; altrimenti la seconda retrocessione sarà determinata dal playout salvezza tra le due società (22, 29 aprile ed eventuale 6 maggio).

I gironi di Coppa Italia

La stagione inizierà prima con i gironi eliminatori di Coppa Italia che si giocheranno dal 14 al 16 ottobre. La Fin lo ha annunciato nelle scorse ore.

La matricola Brizz è stata inserita nel girone 1 unitamente a Sis Roma, Trieste, Come e Florentia.

Nel girone 2 L’Ekipe Orizzonte se la vedrà con Plebiscito Padova, Bogliasco 1951, Rapallo Pallanuoto e Rari Nantes Bologna.

Tre per raggruppamento si qualificheranno per la final six che si disputerà dal 3 al 5 marzo prossimi in sede ancora da stabilire.