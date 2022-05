Pallanuoto, per le etnee scattano i play off tricolore

Poche ore ed i play off scudetto della pallanuoto femminile entreranno nella fase clou. L’Ekipe Orizzonte Catania torna in vasca per gara 1 delle semifinali tricolore. Domani, mercoledì 4 maggio alle 18, le etnee riceveranno la Sis Roma alla piscina Francesco Scuderi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossazzurro.

Ekipe Orizzonte campione in carica, capitoline hanno vinto la Coppa Italia

La sfida di domani mette di fronte l’Ekipe Orizzonte Catania, campione d’Italia in carica, e le capitoline che hanno vinto a marzo la Coppa Italia. Nella stagione regolare le etnee sono arrivate seconde per differenza reti con gli stessi punti (48) della Plebiscito Padova che nell’altra sfida affronterà il CSS Vetrocar Verona per decidere l’altra finalista.

La Sis Roma ha chiuso la sua corsa nella regular season al terzo posto con 46 punti e negli scontri diretti con le catanesi ha vinto all’andata (lo scorso 30 ottobre) 13-9 e perso il ritorno 9-8 lo scorso 30 marzo. Le giallorosse hanno eliminato nel turno precedente il Bogliasco superato 17-7 all’andata e 23-4 nel ritorno.

Palmieri “Finalmente sono arrivati i play off”

Un appuntamento attesissimo dalla formazione rossazzurra, come spiega alla vigilia il capitano dell’Ekipe Orizzonte.

“Finalmente – sottolinea Valeria Palmieri – sono arrivati i play off. Un momento importantissimo della nostra stagione, a maggior ragione perché gli altri due appuntamenti di quest’anno non li abbiamo potuti affrontare con la squadra al completo e per questo siamo ancora tanto rammaricate. Stiamo bene e siamo cariche per affrontare al meglio questo periodo intenso. La Roma è sicuramente un’ottima squadra, con tanti elementi forti, ma noi non abbiamo paura di nessuno e faremo di tutto per imporre il nostro gioco e portare a casa il risultato. Io e le mie compagne convocate con il Setterosa siamo tornate solamente da una settimana dall’impegno di Tenerife con la nazionale, ma in questi sette giorni abbiamo lavorato tanto e bene in vista della partita di mercoledì”.

E continua: “Non vediamo l’ora di giocare e metterci alla prova, anche per capire con questa squadra giovane e rinnovata dove possiamo arrivare. Per alcune giocatrici della nostra squadra saranno i primi playoff della carriera. Le emozioni sono tante, ma sono sicura che ognuna di noi si farà trovare pronta e concentrata”.

Il regolamento e calendario delle semifinali play off

Le semifinali saranno al meglio delle tre partite, nell’altra sfida si giocano il pass per la finale Plebiscito Padova e CSS Vetrocar Verona.

Questo il calendario delle sfide tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma:

Gara 1: Ekipe Orizzonte-Sis Roma, mercoledì 4 maggio alle 18 a Catania

Gara 2: Sis Roma-Ekipe Orizzonte, sabato 7 maggio alle 16.30 a Roma

Eventuale 3: martedì 10 maggio alle 20 a Catania.