Pallanuoto, serie A1 femminile, definita la griglia dei play off scudetto

Il lungo sprint dell’Ekipe Orizzonte Catania si è chiuso col secondo posto nella stagione regolare del massimo campionato nazionale femminile di pallanuoto.

Le etnee hanno chiuso la prima fase del campionato con 48 punti, gli stessi della Plebiscito Padova che ieri ha concluso le sue fatiche battendo agevolmente l’Ancona Nuoto per 19-7. A premiare le venete, però, è la differenza reti negli scontri diretti con le siciliane. All’andata, infatti, le patavine si imposero 11-9 mentre nel match di ritorno, le rossazzurre hanno vinto 9-8.

L’Ekipe Orizzonte nelle diciotto partite della stagione regolare ha totalizzato 48 punti con 16 vittorie e due sconfitte. Il Sette guidato da Martina Miceli è il miglior attacco della massima serie con 309 reti all’attivo, 131 i gol subiti (terza difesa dietro a Padova e Roma). Differenza reti di +178. Valeria Palmieri è la top scorer della sua squadra con 52 gol messi a segno, 50 per Claudia Marletta.

Terzo posto per la Sis Roma, vincitrice poche settimane fa, della Coppa Italia, con 46 punti. Quarta piazza, per il Verona, 37, ben più staccate Florentia, 22 punti e Bogliasco 1951, sesto con 20.

Ekipe Orizzonte qualificata in semifinale play off scudetto

Per effetto della seconda posizione, l’Ekipe Orizzonte Catania, campione d’Italia in carica, partirà direttamente dalle semifinali con la vincente della sfida tra Bogliasco 1951 e Sis Roma rispettivamente sesta e terza in regular season. Le semifinali si disputeranno il 4, il 7 ed eventualmente il 10 maggio al meglio delle due partite su tre con eventuale bella in casa in virtù della miglior posizione nella stagione regolare.

La griglia dei play off

Definiti calendario e griglia delle sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto.

Quarti di finale playoff – andata 28 aprile, ritorno 1 maggio

6a classificata Bogliasco 1951-3a classificata SIS Roma

5a classificata RN Florentia-4a classificata Vetrocar Verona

Semifinali playoff – 4, 7 ed eventualmente 10 maggio al meglio delle 2 partite su tre

1a classificata Plebiscito Padova-vincente 4a-5a (ovvero tra Florentia e Verona)

2a classificata L’Ekipe Orizzonte-vincente 3a-6a (una tra Bogliasco e Roma)

Finale scudetto il 13, 16, 19 ed eventualmente 22 e 25 maggio al meglio delle 3 partite su 5

Finale terzo posto il 15, 19 ed eventualmente 22 maggio al meglio delle 2 partite su 3

La classifica del 5° e 6° posto sarà definita in base al piazzamento nella regular season.