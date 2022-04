Pallanuoto, serie A1 femminile, etnee a segno 20 volte

Tutto secondo copione per l’Ekipe Orizzonte Catania. La squadra campione d’Italia a Monza ha superato il Como Nuoto Recoaro col punteggio di 20-5 nel recupero della 12ma giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallanuoto.

I tre punti permettono alle etnee di raggiungere quota 42 punti e di continuare ad andare a braccetto con la Plebiscito Padova ad una sola lunghezza dalla vetta occupata dalla Sis Roma. Le lariane rimangono ferme a 13 punti in classifica, in terzultima posizione.

La partita dura solo un tempo, poi l’Ekipe Orizzonte dilaga

Successo blindato già a metà gara. La partita vera è stata soltanto nel primo parziale che si è chiuso 4-3 per le etnee che però sono anche passate in svantaggio per 2-1. Il parziale di 7-1 nella seconda frazione ha mandato le squadre all’intervallo lungo sull’11-4. A favore dell’Ekipe Orizzonte anche le altre due frazioni, rispettivamente per 4-1 e 5-0 per un punteggio di 20-5 che non ammette repliche.

La top scorer del match è stata Bronte Halligan con 4 gol, mentre Dorotea Spampinato, Valeria Palmieri e Giulia Emmolo sono andate a segno tre volte ciascuno. Due reti a testa per Aurora Longo e Morena Leone, una per Giulia Viacava, Dafne Bettini e Claudia Marletta.

Viacava “Partita con Como ci ha dato nuova opportunità di lavorare insieme”

Al fischio finale è stata Giulia Viacava dell’Ekipe Orizzonte a fare il bilancio sulla gara appena giocata dalla squadra allenata da Martina Miceli. E si pensa, chiaramente al match di domenica col Padova che vale, almeno, la seconda posizione.

“Questa partita – ha sottolineato la numero 4 – aveva grande valore perché ci ha dato un’ulteriore opportunità per continuare a lavorare in vista della sfida di domenica prossima contro il Padova, certamente importante ai fini della classifica. Sicuramente dobbiamo migliorare sotto alcuni punti di vista, perché commettiamo ancora certi errori che non potremo più fare in futuro, soprattutto quando ci troveremo a giocare contro le squadre più forti”.

Viacava continua: “Contro Roma avevamo fatto la nostra partita, ad esempio, pur non essendo ancora in perfette condizioni ma con la squadra finalmente al completo. Invece contro Verona abbiamo rischiato tanto e sbagliato veramente moltissimo, cosa che non dovremo più ripetere nel corso dei playoff. Partite come quella di oggi ci danno anche la possibilità di far crescere le giocatrici più giovani, facendo acquisire a ognuna di loro molta più responsabilità e coscienza del loro valore e far capire a tutte quanto siano importanti per la nostra squadra”.

Il tabellino, Halligan cala il poker

Como Nuoto Recoaro-Ekipe Orizzonte 5-20

Parziali: 3-4; 1-7; 1-4; 0-5)

Como Nuoto Recoaro: Frassinelli, Romanò M., Fisco 1, Cattaneo, Iannarelli 1, Giraldo, Bianchi 1, Troncanetti, Romano’ B., Lanzoni 2, Pellegatta, Cassano, Volpato. Allenatore: Pozzi.

Ekipe Orizzonte: Santapaola, Halligan 4, Spampinato 3, Viacava 1, Gant, Bettini 1, Palmieri 3, Marletta 1, Emmolo 3, Longo 2, Leone 2, Condorelli. Allenatore: Miceli.

Arbitri: Pinato e Rotunno

Note. Ekipe Orizzonte con 12 giocatrici a referto. Uscite per limite di falli B. Romanò (C) nel terzo tempo. Volpato (C) subentra a Frassinelli nel quarto tempo. Condorelli (O) subentra a Santapaola nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Como Nuoto Recoaro 2/7 + un rigore ed Ekipe Orizzonte 2/3 + un rigore.