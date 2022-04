Pallanuoto, serie A1 femminile, etnee in acqua il 6 aprile a Monza

Nuova tappa del tour de force dell’Ekipe Orizzonte che dopo i larghi successi su Ancona (due volte), e quelli casalinghi più combattuti su Sis Roma e Verona, torna in acqua. Questa volta lontano dalle mura amiche.

Domani, mercoledì 6 aprile, alle 18.30 le campionesse d’Italia in carica giocheranno a Monza per recuperare il match della dodicesima giornata di Serie A1 contro il Como Nuoto Recoaro.

Le etnee, che in classifica hanno 39 punti e sono al secondo posto assieme alla Plebiscito Padova, di scena in casa con la Florentia, puntano a mantenere la piazza d’onore. Il recupero della 12ma giornata si aprirà con lo scontro diretto tra Sis Roma e Verona. Le capitoline, vincitrici della Coppa Italia e prime in classifica, giocheranno anche giovedì 7 aprile per il recupero della sfida col Como.

Le lariane sono terzultime con 13 punti totalizzati finora.

Ekipe Orizzonte non vuole ripetere gli errori col Verona

Un nuovo test da affrontare con la giusta mentalità, soprattutto per cancellare gli errori della difficile sfida vinta in extremis contro il Verona.

Aurora Longo, presenta la sfida di domani con le lariane. “Come ci siamo già ripetute tra noi – sottolinea – le partite contro Roma e Verona hanno rappresentato per la nostra squadra una prova importante in vista della fase play off, come lo saranno anche tutte le altre che giocheremo fino a domenica prossima. Malgrado le ultime sfide siano state abbastanza pesanti, non distogliamo lo sguardo dal nostro obiettivo. La partita contro Verona ci è servita di grande insegnamento. Abbiamo fatto molti errori che non potevamo permetterci. Però per fortuna è andato tutto per il meglio e subito dopo la gara abbiamo analizzato tutti gli errori con Martina, soprattutto in vista della partita contro il Padova”.

Longo “Sfide con Como e Trieste non andranno prese sottogamba”

La numero 11 dell’Ekipe Orizzonte, continua: “Ovviamente quelle contro Como e Trieste non andranno prese sottogamba, come le altre contro qualsiasi altra avversaria, però la nostra attenzione è rivolta in particolar modo alla partita di domenica prossima, poiché siamo consapevoli che vincendo le prossime tre gare potremmo pure arrivare prime nel girone. Siamo tutte cariche, anche se c’è chi arriva dal brutto periodo vissuto per il covid, come me. Abbiamo comunque ben chiaro il nostro scopo, ben sapendo che si sta avvicinando il periodo più bello ed emozionante della stagione e abbiamo grande voglia di affrontarlo tutte insieme”.

Così all’andata, l’Ekipe Orizzonte segnò 23 volte

Il match di andata che si giocò lo scorso 6 novembre è stato vinto dalle rossazzurre con un chiaro e perentorio 23-4. La sfida si decise già alla fine del primo quarto chiuso 6-1. Mattatrice della sfida è stata Palmieri, a segno 8 volte. Quaterna per Marletta, tri di Leone e doppiette per Halligan e Bettini. A rete anche Spampinato, Giuffrida, Emmolo e Santoro. Per le comasche una doppietta di Tedesco poi Lanzoni e Pellegatta.