Pallanuoto, serie A1 femminile, etnee vincono 16-0 e 25-1

Nessuna sorpresa per l’Ekipe Orizzonte Catania che vince come da pronostico le due sfide di campionato con l’Ancona giocate ad Ostia nel weekend. I sei punti permettono alla squadra allenta da Martina Miceli di salire in terza posizione nel massimo campionato nazionale femminile di pallanuoto. Le etnee adesso sono a quota 33 con tre partite da recuperare superando il Verona e portandosi a -4 dalla Sis Roma (fresca vincitrice della Coppa Italia) con la quale deve giocare un recupero. In linea teorica, la formazione siciliana può ancora ambire a chiudere al primo posto la stagione regolare.

I punteggi non lasciano il minimo dubbio: oggi le etnee, campionesse d’Italia in carica, hanno vinto 16-0; ieri si erano imposte addirittura per 25-1.

La sfida odierna

La sfida valida per il diciassettesimo turno, giocata stamattina al Polo Natatorio di Ostia non ha avuto storia ed ha seguito sulla falsariga quanto fatto delle rossazzurre nel match di sabato.

Inizio soft per l’Ekipe Orizzonte

È un avvio lento, le etnee molto rilassate e consapevoli dell’enorme divario che c’è tra loro e le avversarie. Un gioco forse troppo lento visto che il primo parziale si chiude con il vantaggio minimo per l’Ekipe Orizzonte Catania, avanti 1-0.

Nelle altre tre frazioni, però, il sette catanese mette il pilota automatico e va a forza 5. Il triplice parziale di 5-0 porta il totale su un chiaro 16-0. Le sedici reti sono un ottimo bottino ma è notizia il fatto di non aver subito una rete. Le marchigiane non sono riuscite a pungere nemmeno una volta. Neppure nelle cinque superiorità concesse dall’Ekipe Orizzonte.

Valeria Palmieri è stata la miglior marcatrice del match con quattro gol, seguita a ruota da Jelena Vukovic e Morena Leone con tre ciascuno. Due reti a testa per Giulia Viacava e Dafne Bettini, una per Bronte Halligan e Veronica Gant.

Leone “L’importante era dimostrare la nostra crescita”

Al fischio finale è stata la numero 12 dell’Ekipe Orizzonte a fare il bilancio dopo le due sfide disputate contro le marchigiane: “Pure oggi – ha sottolineato Morena Leone – non era importante il punteggio, ma dimostrare la nostra crescita come squadra anche rispetto alla partita di ieri. Da adesso in poi non si può più sbagliare. Inizia la parte più bella del campionato e noi non vediamo l’ora di viverla. Speriamo di affrontare queste sfide al meglio, tutte insieme!”.

Il tabellino, Ekipe Orizzonte in controllo totale

Vela Nuoto Ancona-Ekipe Orizzonte 0-16

Parziali: 0-1; 0-5; 0-5 e 0-5.

Vela Nuoto Ancona: V. Uccella, V. De Matteis, S. Campitelli, E. Monterubbianesi, S. Consolani, E. Vecchiarelli, C. Bartocci, M. Olivieri, A. Riccio, G. Bersacchia, V. Martella, E. Quattrini, A. Andreoni. Allenatore: Pace.

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1, Spampinato, Viacava 2, Gant 1, Bettini 2, Palmieri 4, Vukovic 3, Leone 3, Santapaola. Allenatore: Miceli.

Arbitri: Petronilli e Carrer

Note: Uscita per limite di falli Olivieri (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Vela Nuoto Ancona 0/5 e Ekipe Orizzonte 2/5 + due rigori. Ekipe Orizzonte con 10 giocatrici a referto.

Ieri l’Ekipe Orizzonte ha vinto 25-1

Ancora più netto il successo nella sfida di ieri, il recupero dell’ottava giornata che non si giocò ad inizio dicembre per la positività al Covid di alcune giocatrici dell’Ekipe. Il 25-1 non lascia spazio a troppi margini.

Gara senza intoppi per le catanesi, ancora orfane di Claudia Marletta, Giulia Emmolo e Aurora Longo, ma con capitan Valeria Palmieri tornata in acqua dopo essere guarita dal Covid.

La squadra di Martina Miceli ha subito iniziato il match in modo scoppiettante, vincendo il primo tempo 5-0. Tutte a favore dell’Ekipe Orizzonte anche le tre frazioni restanti, rispettivamente per 4-0, 8-1 e 8-0.

Con sette gol, Dafne Bettini è stata la top scorer del match, mentre la rientrante Valeria Palmieri ha calato il poker. Tre reti a testa per Bronte Halligan, Giulia Viacava, Jelena Vukovic e Morena Leone. Un gol ciascuno per Dorotea Spampinato e Veronica Gant.

Spampinato “Felicissime del rientro del capitano”

Al termine del match, è stata la numero 3 dell’Ekipe Orizzonte a fare il punto: “In queste partite – ha detto Dorotea Spampinato – non è importante il punteggio, ma fare quel passettino in avanti tutte insieme. Purtroppo non siamo ancora tutte a disposizione, ma siamo felicissime di aver avuto Valeria con noi nella partita di oggi. Non vediamo l’ora che tornino a disposizione anche le altre, per prepararci tutte insieme alle sfide più difficili!”.

Il tabellino, Bettini ne segna 7

Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona 25-1

Parziali: 5-0; 4-0; 8-1 e 8-0.

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 3, Spampinato 1, Viacava 3, Gant 1, Bettini 7, Palmieri 4, Vukovic 3, Leone 3, Santapaola. Allenatore Miceli.

Vela Nuoto Ancona: V. Uccella, V. De Matteis, S. Campitelli, E. Monterubbianesi, S. Consolani, E. Vecchiarelli, C. Bartocci, M. Olivieri, A. Riccio, G. Bersacchia, V. Martella 1, E. Quattrini, A. Andreoni. Allenatore Pace.

Arbitri: Petrini e Giacchini

Note: Ekipe Orizzonte con dieci giocatrici a referto. Uscite per limite di falli Bartocci (A) e Quattrini (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 3/8 + 5 rigori e Vela Nuoto Ancona 0/3