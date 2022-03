Pallanuoto, serie A1 femminile, le etnee tornano in acqua

La serie A1 femminile di pallanuoto va a singhiozzo e l’Ekipe Orizzonte torna in acqua nel tentativo di recuperare le sue atlete e ritrovare il top della condizione.

Reduci dal terzo posto in Coppa Italia con una squadra fortemente rimaneggiata a causa del Covid19, le etnee torneranno in acqua per un doppio confronto contro la pericolante Vela Nuoto Ancona. La doppia sfida sarà ospitata alla piscina del Polo Acquatico di Ostia che proprio lo scorso weekend ha ospitato la final six di Coppa Italia.

Ekipe Orizzonte in acqua sabato e domenica

Domani, sabato 26 marzo alle 19.30, le rossazzurre e le marchigiane saranno infatti impegnate nel match di recupero dell’ottava giornata di andata, mentre domenica 27 marzo alle 11 si sfideranno per la gara del diciassettesimo turno del campionato.

Condorelli “Sfide metteranno alla prova nostra capacità di adattamento”

Due incontri ravvicinati dal valore significativo, soprattutto per testare nuovamente l’attuale stato di forma della squadra di Martina Miceli e continuare a imparare a superare anche i momenti più complicati, come ha sottolineato alla vigilia la numero 1 dell’Ekipe Orizzonte.

“Le sfide che ci attendono a Ostia – dice Aurora Condorelli – ci aiuteranno a mettere alla prova, ancora una volta, la capacità della nostra squadra di adattarsi alle necessità che di volta in volta si presentano. È innata nel nostro Dna la forza di volontà e la tenacia nel raggiungere gli obiettivi. E credo che siamo riuscite a dimostrarlo nelle partite di Coppa Italia, dove la pesante assenza di grossi punti di riferimento, come Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Emmolo e Aurora Longo ha imposto un rimaneggiamento non indifferente nella nostra formazione. È chiaro che anche questo serve per la nostra squadra, abbiamo bisogno dei momenti difficili e di sudare, perché solo così si può crescere”.

E conclude: “Spero che presto tutta la formazione possa tornare al completo, per proseguire tutte insieme questa splendida avventura, sostenendoci a vicenda e continuando a scrivere la storia dell’Ekipe Orizzonte”.

Ekipe Orizzonte a caccia del terzo posto

La doppia sfida mette di fronte due squadre dagli obiettivi diametralmente opposti. Favorite le siciliane, campionesse d’Italia in carica, che puntano al terzo posto. L’Ekipe Orizzonte ha 27 punti, ed ha un solo punto di distanza dal Verona, terzo. Le rossazzurre devono recuperare diverse partite e (Trieste, Como e Plebiscito Padova) e devono affrontare proprio le scaligere in casa, sabato prossimo, 2 aprile per l’ultima giornata di calendario della regular season.

Le marchigiane, dal canto loro, hanno totalizzato appena 4 punti e condividono l’ultima piazza con Milano.