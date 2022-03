Pallanuoto, Etnee ko 7-5, domani finalina per il terzo posto col Verona

Lotta col cuore l’Ekipe Orizzonte Catania non riesce nell’impresa di qualificarsi in finale di Coppa Italia. Le etnee, campionesse d’Italia in carica e detentrici del trofeo, si arrendono 7-5 alla Plebiscito Padova nella semifinale di Ostia al termine di un match equilibrato per larghi tratti che, però, ha visto le venete prevalere.

Per l’Ekipe Orizzonte la finalina col Verona

Saranno le patavine a contendersi il trofeo con la Sis Roma, praticamente padrona di casa dato che si gioca ad Ostia. La formazione capitolina ha battuto nettamente il Verona per 12-4 in un match combattuto solo nel primo quarto. Niente bis per il sette siciliano che domani, domenica 20 marzo, si dovrà accontentare della finale per il terzo posto con le scaligere.

Tante assenze per il Covid, il presidente Tania Di Mario a referto

Le rossazzurre in formazione rimaneggiata per le assenze di Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Emmolo e Aurora Longo, positive al Covid, hanno fatto il possibile con 11 atlete a referto tra cui il presidente Tania Di Mario, che ha vestito nuovamente la calottina come già fatto a Budapest in occasione del secondo girone di Euro League, ovvero la Coppa Campioni.

Ekipe Orizzonte regge un tempo e mezzo

L’Ekipe Orizzonte imbriglia la Plebiscito per un quarto di gara. L’avvio, infatti, è lento e nella prima frazione segnano le venete con Millo mentre Halligan trova il pari quasi in chiusura.

Nel secondo parziale, Vukovic segna su rigore e firma il sorpasso etneo, Dario pareggia per le patavine ma a 3’48” è Bettini a portare Catania avanti 3-2. Sarà l’ultimo vantaggio catanese. Arriva infatti il break della Plebiscito: Barzon, ancora Dario e Casson segnano 3 gol che alla fine faranno la differenza. E nel terzo tempo Queirolo segna la rete del 6-3 per le venete.

Nell’ultimo parziale Viacava prova a riaprire la sfida ma Queirolo la chiude. Bettini in superiorità rende meno amaro il passivo.

Il programma della Final Six di Coppa Italia

Venerdì 18 marzo, quarti di finale

CSS Verona-Bogliasco 1951 14-7

Plebiscito Padova-RN Florentia 13-11

Sabato 19 marzo

Finale 5/6 posto Bogliasco 1951-RN Florentia 8-10.

Ekipe Orizzonte – Plebiscito Padova 5-7

Sis Roma-Verona 12-4

Domenica 20 marzo / Finali

Finale 3° posto alle 15 Ekipe Orizzonte-Verona in diretta streaming su Waterpolo Channel

Finale 1° posto alle 17 Plebiscito Padova-Sis Roma in diretta su www.raisport.rai.it e in differita su Rai Sport alle 22.30.