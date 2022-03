Pallanuoto femminile, etnee in formazione rimaneggiata causa covid

Ad Ostia nonostante tutto: l’Ekipe Orizzonte Catania giocherà domani, sabato 19 marzo, con la Plebiscito Padova la semifinale di Coppa Italia femminile di pallanuoto. Le etnee, detentrici del trofeo e campionesse d’Italia in carica, affronteranno ancora una volta le venete che nel quarto di finale giocato in serata hanno superato la Rari Nantes Florentia per 13-11. L’altra semifinale sarà tra Sis Roma e Verona con le scaligere che hanno battuto 14-7 il Bogliasco.

Ekipe Orizzonte con formazione rimaneggiata

La squadra allenata da Martina Miceli non sarà al completo. Alcune giocatrici sono risultate positive al Covid. Rossazzurre costrette, ancora una volta in questa stagione, a vivere un momento molto particolare che ne ha minato continuità.

Non ci saranno Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Emmolo e Aurora Longo. L’Ekipe Orizzonte ha però deciso di non tirarsi indietro e di rispondere comunque presente alla fase finale della competizione, che vedrà la squadra rossazzurra in campo in formazione rimaneggiata.

Di Mario “Giocheremo per chi non può essere in acqua”

Il presidente del club etneo, Tania Di Mario, ribadisce l’importanza di essere comunque in acqua per questa Final Six di Coppa Italia.

“Credo – sottolinea il massimo dirigente dell’Ekipe Orizzonte – che partecipare a queste finali, malgrado le tante assenze pesanti, significhi dare un segnale positivo. Sarebbe stato bello far scendere in campo le giocatrici del nostro settore giovanile, ma non abbiamo potuto farlo per via dei prestiti alternativi. Le ragazze disponibili ci hanno chiesto di giocare e ci è sembrato giusto seguire ancora una volta il loro desiderio, anche perché molte di quelle che andranno in campo sono proprio coloro che non avevano potuto farlo in Coppa Campioni per lo stesso motivo. L’obiettivo non potrà certamente essere quello di vincere la competizione, ma daremo il massimo come sempre. Ci dispiace molto per chi non ci sarà, giocheremo anche per loro”.

Il programma della Final Six di Coppa Italia

Venerdì 18 marzo, quarti di finale

CSS Verona-Bogliasco 1951 14-7

Plebiscito Padova-RN Florentia 13-11

Sabato 19 marzo

Finale 5/6 posto Bogliasco 1951-RN Florentia alle 12

Ekipe Orizzonte – Plebiscito Padova alle 17 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it

SIS Roma-Verona alle 19 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 21:45 su Rai Sport + HD

Domenica 20 marzo / Finali

Finale 3° posto alle 15 in diretta streaming su Waterpolo Channel

Finale 1° posto alle 17 in diretta su www.raisport.rai.it e in differita su Rai Sport alle 22.30.