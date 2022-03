Ekipe Orizzonte col pallottoliere, vince a Bogliasco 22-10

06/03/2022

Senza problemi la trasferta di Bogliasco per l’Ekipe Orizzonte. Le campionesse d’Italia espugnano la piscina ligure con un larghissimo 22-10 e conquistano altri tre punti che consolidano ulteriormente la quarta posizione nel campionato femminile di serie A1 giunta alla quattordicesima giornata. C’erano alcuni dubbi alla vigilia di questa sfida che ha visto la squadra allenata da Martina Miceli tornare in acqua dopo oltre un mese di stop. Dubbi fugati fin dalle prime azioni di gioco che hanno visto le rossazzurre dominare a senso unico. Tutto facile per l’Ekipe Orizzonte Le rossazzurre hanno chiuso la prima frazione col punteggio di per 7-3 ed hanno allungato nella seconda andando al riposo avanti di 8 reti sull’11-3. Etnee ancora in allungo nella terza parte di gara con un nuovo parziale di 7-3. A giochi ampiamente fatti, più equilibrata l’ultima frazione chiuda con 4 reti per parte. Claudia Marletta è stata la top scorer del match con sei reti, mentre Giulia Emmolo ne ha segnate quattro. Tre gol per Dafne Bettini, due per Giulia Viacava, Jelena Vukovic e Morena Leone. Marletta “Stiamo lavorando per raggiungere la forma migliore” Al termine del match la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte ha tracciato un bilancio sul momento della squadra catanese: “Stiamo ancora lavorando per raggiungere la forma migliore – ha sottolineato Claudia Marletta – Veronica Gant è tornata a disposizione solo oggi, a causa dei problemi vissuti tra covid e infortunio al dito, e anche lei ha bisogno di giocare tanto. Però stiamo cercando tutte di fare le cose nel migliore dei modi, partendo da quelle più semplici e con l’intento di essere sempre tutte connesse con Martina. Non vediamo l’ora di giocare la Coppa Italia e tutte le prossime partite per noi molto importanti”. Spampinato “Finalmente siamo tutte a disposizione” A farle eco la numero 3 dell’Ekipe Orizzonte: “La partita – ha detto Dorotea Spampinato – ci ha permesso di fare un piccolo passo per lavorare ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi. Finalmente siamo di nuovo tutte a disposizione e ora lavoreremo per la Coppa Italia e le partite successive. C’è ancora tanto da fare, ma siamo pronte a farlo”. Il tabellino, Claudia Marletta firma 6 reti Bogliasco 1951-Ekipe Orizzonte 10-22 Parziali: 7-3; 4-0; 7-3; 4-4 Bogliasco 1951: Malara, De March, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo 5, Lombella 1, Rogondino, Paganello 1, Rayner 1, Carpaneto, Gagliardi 1, Rosta. Allenatore: Sinatra Ekipe Orizzonte: Condorelli, Spampinato, Viacava 2, Gant 2, Bettini 3, Palmieri 2, Marletta 6, Emmolo 3, Vukovic 2, Longo, Leone 2, Santapaola. Allenatore: Miceli Arbitri: Pinato e Piano Note: Uscite per limite di falli Rayner (B) e Vukovic (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 1/4 +3 rig. ; L’Ekipe Orizzonte 4/8 +1 rig. Nel terzo tempo ne L’Ekipe Orizzonte Santapaola sostituisce in porta Condorelli. L’Ekipe Orizzonte iscrive a referto 12 atlete. Final Six di Coppa Italia, Ekipe Orizzonte in semifinale La Final Six di Coppa Italia femminile è prevista al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia dal 18 al 20 marzo. L’Ekipe Orizzonte, detentrice del trofeo, è qualificata in semifinale ed il 19 marzo attenderà la vincente tra Plebiscito e Florentia. L’altra semifinalista, la Sis Roma se la vedrà con la vincitrice della sfida tra Verona e Bogliasco.

