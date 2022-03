Pallanuoto, serie A1 femminile, Gant "Siamo in forma"

L’Ekipe Orizzonte Catania torna in acqua. Le rossazzurre sono di scena alle 14 di sabato 5 marzo a Bogliasco per la quattordicesima giornata del campionato di serie A1 femminile di pallanuoto. Il match sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del club ligure.

La sfida mette in palio tre punti importanti per le campionesse d’Italia allenate da Martina Miceli che tornano a giocare dopo alcune settimane di pausa. L’obiettivo è anche quello di trovare la condizione nel più breve tempo possibile. L’Ekipe Orizzonte deve fare a meno dell’australiana Bronte Halligan impegnata con la sua nazionale in Perù, in Perù, per la Fina World League Iterncontinental Cup 2022. In classifica le catanesi sono quarte con 21 punti, le liguri settime a quota 11

Gant rientra dopo il girone di Coppa Campioni

Veronica Gant, numero 5 dell’Ekipe Orizzonte, torna in acqua dopo il girone di Coppa Campioni e, soprattutto, dopo essersi lasciata alle spalle il Covid.

“Per me – sottolinea Gant – sarà la prima partita che giocherà addirittura dal girone di Coppa Campioni, perché dopo aver preso il Covid ho subito anche un infortunio ad un dito. Questo non mi ha permesso di scendere in campo. Quindi sono molto emozionata per il mio rientro e soprattutto perché finalmente avrò la possibilità di tornare in panchina e in acqua con le mie compagne di squadra, cosa che mi è mancata tantissimo”.

Gant continua: “Nell’ultimo periodo ci siamo allenate con grande dedizione, perché mercoledì scorso avremmo dovuto giocare contro il Padova ed eravamo pronte per farlo. Purtroppo però tutte le vicende che stanno accadendo a livello internazionale hanno comportato il rinvio di quella sfida. Quindi adesso vivremo una fase un po’ più di stallo con delle partite più agevoli sulla carta, ma per le quali non dovremo rischiare di perdere la concentrazione, sfruttando ogni allenamento come se fosse l’ultimo prima della finale scudetto”.

“Stiamo bene e ci sentiamo in forma”

L’atleta del club rossazzurro conclude analizzando la sua squadra: “Martina ci ha chiesto di giocare con grande intensità e di rimanere concentrate sull’obiettivo e noi ovviamente faremo di tutto per farlo. Ad ogni modo, stiamo bene e ci sentiamo in forma. Mancherà Bronte Halligan, che è impegnata con la sua nazionale. Non vediamo l’ora che torni e siamo ansiose di giocare anche le partite di Coppa Italia e quelle più dure in campionato”.

L’Ekipe Orizzonte vinse nettamente il match di andata

La sfida di andata che si giocò lo scorso 23 novembre, tra le campionesse d’Italia ed il Bogliasco 1951 si chiuse con un chiaro successo delle etnee per 22-9. Miglior marcatrice del match è stata Marletta a segno 5 volte in un match in cui tutte, tranne i due portieri e la Emmolo, timbrarono il tabellino.