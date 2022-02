Pallanuoto, serie A1 femminile, etnee vicine alla terza posizione

Una vittoria con dedica per l’Ekipe Orizzonte che tra le mura amiche nel recupero della settima giornata di andata della serie A1 femminile travolge 18-5 la Florentia.

Prima del match, infatti, alla piscina Scuderi si è osservato un minuto di silenzio nel ricordo di Enrico Miceli, il papà del tecnico rossazzurro scomparso nelle scorse ore. Dedica anche per Martina Miceli: le sue ragazze hanno fatto di tutto per non farne sentire l’assenza sul piano vasca, dov’erano come sempre presenti il vice allenatore Renato Caruso e il presidente dell’Ekipe Orizzonte, Tania Di Mario.

Etnee subito padrone della partita

Divario netto sin dall’inizio, con le catanesi avanti 7-2 già nel primo tempo. Rossazzurre col pilota automatico ma sempre più dilaganti nelle altre tre frazioni, chiuse con i parziali di 4-1, 3-0 e 4-2. Enorme la differenza di valori in campo con le ospiti in terzultima posizione.

Top scorer di giornata è stata Valeria Palmieri, autrice di sei goal, mentre Giulia Viacava e Jelena Vukovic sono andate a segno tre volte ciascuno. Due reti a testa per Claudia Marletta e Giulia Emmolo, una per Bronte Halligan e Morena Leone.

Terzo posto più vicino per l’Ekipe Orizzonte

Con questa nuova affermazione, la quarta consecutiva in altrettante partite disputate nel 2022, le campionesse d’Italia rafforzano ancora la quarta posizione e si avvicinano alla terza. Il Verona dista un punto. L’Ekipe Orizzonte deve recuperare ancora la sfida con l’Ancona.

Bettini “Vittoria dedicata a Martina”

Al termine del match, è stata la numero 6 dell’Ekipe Orizzonte a rivolgere un pensiero d’affetto al proprio coach, commentando la partita appena giocata: “Siamo contente di aver conquistato l’ennesima vittoria consecutiva – ha detto Dafne Bettini – per noi molto importante in vista degli obiettivi di fine stagione. Avevamo consapevolezza della nostra superiorità tecnica, ma abbiamo giocato questo match portando sempre grande rispetto verso la Florentia. Ci eravamo ripromesse di giocare per Martina, a cui vogliamo ribadire una volta di più la nostra vicinanza”.

Condorelli “Con Santapaola felici di alternarci”

La numero 1 delle catanesi è stata invece interpellata sul dualismo con Helga Santapaola: “In realtà – ha detto Aurora Condorelli – siamo molto felici di alternarci, perché così abbiamo l’opportunità di crescere entrambi. Siamo due atlete giovani e vogliamo crescere insieme, sia dal punto di vista sportivo che umano. Abbiamo questa opportunità e cercheremo di sfruttarla al massimo in ogni occasione che avremo a disposizione”.

Il tabellino, 6 reti per Palmieri

Ekipe Orizzonte-RN Florentia 18-5

Parziali: 7-2; 4-1; 3-0; 4-2

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1, Spampinato, Viacava 3, Greco, Bettini, Palmieri 6, Marletta 2, Emmolo 2, Vukovic 3, Longo, Leone 1, Santapaola. Allenatore: Caruso.

Rn Florentia: Banchelli, Landi 1, Lepore 1, Gasparri 1, Gabelli, Nesti 1, Pantani, Giachi, Amedeo 1. Allenatore: Cotti.

Arbitri: Lo Dico e Schiavo

Note: Alla “Scuderi” si è giocato a porte chiuse. Florentia con 9 giocatrici a referto. Sulla panchina de L’Ekipe Caruso sostituisce Miceli, assente per lutto. Al minuto 6’47” del primo tempo Greco (Orizzonte) fa il suo esordio in serie A1 e nel quarto tempo, a 18″ dalla fine, sbaglia un rigore (traversa). Superiorità numeriche: Orizzonte 3/3 + due rigori, di cui uno realizzato da Emmolo e Florentia 1/6 + un rigore realizzato da Nesti.