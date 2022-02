Pallanuoto, serie A1 femminile, tutto facile per le etnee

Tutto facile per l’Ekipe Orizzonte Catania che a Milano dilaga 21-8 nella prima giornata di ritorno del massimo campionato nazionale femminile di pallanuoto. Risultato che migliora il 20-8 casalingo che le catanesi inflissero alle meneghine all’esordio in campionato lo scorso 23 ottobre.

Le etnee allenate da Martina Miceli conquistano altri tre punti che confermano il buon momento della squadra che la scorsa settimana aveva vinto nettamente i recuperi con Verona e Trieste.

Quarta posizione consolidata

Le campionesse d’Italia consolidano la quarta posizione andando a quota 18 ma con due match da recuperare rispettivamente con Florentia ed Ancona.

Ekipe Orizzonte ad un punto dal Verona, terzo in classifica e sconfitto la settimana scorsa nel recupero, che ha battuto in trasferta l’Ancora 13-5.

Segna Milano, poi è ondata rossazzurra

Dopo 16 secondi, è il Bc Milano a portarsi in vantaggio con Apilongo dopo 16”. La reazione dell’Ekipe Orizzonte non si fa attendere: passano altri 17” e Leone ristabilisce la parità. Poi Bettini, Palmieri ed Halligan chiudono il conto nella prima frazione.

Nel secondo parziale continua il monologo siciliano, dopo 55” si è già sul 6-1 mentre al riposo il punteggio è di 11-3 per le rossazzurre.

Seconda metà di gara in controllo

L’Ekipe Orizzonte Catania prosegue il controllo concedendo, tuttavia, qualche soddisfazione alle attaccanti avversarie. Per le milanesi, c’è la quaterna di Anna Repetto. Il distacco, però, aumenta considerevolmente fino alla conclusione del match con un 21-8 che non lascia spazio ad ulteriori commenti. Positivo il rientro in acqua di Giulia Emmolo, andata a segno una volta.

Il tabellino, Halligan firma una cinquina

Nc Milano-L’ekipe Orizzonte 8-21

Parziali: 1-4; 2-7; 2-4; 3-6

Nc Milano: Giannoni, Apilongo 2, Trombetta, Di Lernia 1, A. Repetto 4, L. Repetto, Iglio, Pinto, Tosi, De Vincetiis 1, Moroni, Daverio, Friz. Allenatore: Binchi.

L’ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 5, Spampinato 2, Viacava, Gant, Bettini 2, Palmieri 3, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic 2, Longo 2, Leone 2, Santapaola. Allenatore: Miceli.

Arbitri: Gomez e Scappini

Note: Uscite per limite di falli: Leone (E) nel secondo tempo e Di Lernia (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: N.C Milano 0/9 + 2 rigori e L’Ekipe Orizzonte 3/9 + 2 rigori.