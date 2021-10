Le campionesse d’Italia si abbattono sulle meneghine

Buona la prima, 20 reti dell’Ekipe Orizzonte al malcapitato Milano

Match archiviato già all’intervallo lungo con le etnee sul 10-3

Il tecnico Martina Miceli oltre alle note positive ha critica la difesa “Superficiale in alcuni casi”

Tutto facile per le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte. Tra le mura amiche della piscina Francesco Scuderi, le etnee hanno chiuso la pratica NC Milano col punteggio di 20-8 nella prima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile. Esordio morbido per il sette allenato da Martina Miceli che va a valanga sulle meneghine ma che subisce qualche calo di concentrazione in difesa.

La regola del 5

Le rossazzurre hanno ipotecato il successo già a metà gara, conquistando per 5-2 il primo tempo e 5-1 il secondo. A favore delle padrone di casa anche la terza e la quarta frazione di gioco, rispettivamente messa in archivio con i parziali di 5-2 e 5-3.

Palmieri e Vukovic top scorer

Le top scorer del match sono state Valeria Palmieri e Jelena Vukovic con 5 gol a testa, mentre Claudia Marletta è andata a segno 4 volte. Due reti per Bronte Halligan e Morena Leone, uno ciascuno per Giulia Emmolo e Aurora Longo.

Miceli “Nostra difesa superficiale in alcuni casi”

Al fischio finale il coach dell’Ekipe Orizzonte ha tirato il bilancio sulla prima partita delle sue ragazze soffermandosi soprattutto sulla prestazione difensiva, oggetto di alcune critiche.

“Non è stata una bella prestazione la nostra – ha detto Martina Miceli – non mi sono piaciute alcune cose fatte con sufficienza soprattutto in difesa. Può capitare di essere poco attente nel corso della gara, ma è successo anche nelle fasi iniziali, quando abbiamo mostrato un po’ di superficialità. Spero e farò di tutto per non farlo più accadere. Magari oggi ci sta, ma la prossima settimana (le etnee saranno ospiti della Sis Roma) ci aspetta un tipo di partita totalmente diverso. Quindi, se avremo un approccio cosi molle, andremo incontro a una brutta figura”.

Le note positive

Miceli continua nella sua analisi post match: “Ci sono state chiaramente delle note positive, ad esempio la partita di Jelena Vukovic. Con lei ci siamo poste l’obiettivo di ricominciare da dove ci eravamo lasciate nella scorsa stagione, quando è stata determinante per la vittoria dello scudetto. Ha giocato dei playoff eccezionali, da grande campionessa, e ci siamo proposte di lavorare per rivederla subito a quei livelli. Sono contenta che stia prendendo sempre più fiducia in sé stessa, in un percorso di crescita che la vede protagonista. Questo riguarda ogni singola atleta ovviamente”.

E conclude “Il tempo però è dalla nostra parte e, anche se nelle prossime giornate affronteremo già delle partite molto impegnative per i nostri obiettivi stagionali, abbiamo la consapevolezza che il nostro è un percorso lungo, in cui ci saranno molti alti e bassi. In ogni caso sappiamo che solo dagli errori possiamo imparare e per questo dobbiamo avere il coraggio di sbagliare”.

Leone “Dobbiamo continuare a lavorare”

Commento a caldo anche per Morena Leone, oggi a segno due volte: “All’inizio di questa partita c’era un po’ di tensione da parte di tutte – ha detto la numero 12 delle catanesi – però avevamo tanta voglia di cominciare questo campionato. Credo e mi auguro che si sia notato e che siamo state capaci di trasmettere questa sensazione. Adesso penseremo subito alla prossima partita, ma sappiamo di dover fare il nostro cammino senza avere fretta e di dover pensare a giocare sempre come una squadra. Oggi abbiamo fatto alcune cose carine e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, sono sicura che così i risultati si vedranno”.

Presentata la rosa

Nella mattinata di ieri l’Ekipe Orizzonte ha presentato la rosa per la stagione 2021-22, nella cornice dello Yachting Club Catania, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport e presidente regionale Fin, Sergio Parisi, e con la partecipazione di squadra e staff dirigenziale e tecnico al gran completo.

Diversi i messaggi d’affetto arrivati alla società rossazzurra, anche da alcuni partner del club, tra cui quello del Gruppo Arena: “Il Gruppo Arena – dichiara il direttore generale Giovanni Arena – è orgoglioso di sostenere la società italiana di pallanuoto femminile più vincente al mondo. L’Ekipe Orizzonte è un’eccellenza assoluta con la quale condividiamo quei valori che da sempre ci guidano a raggiungere i risultati: passione, impegno, energia e spirito di squadra. L’Ekipe Orizzonte è la Sicilia che vince e il Gruppo Arena è profondamente fiero di essere al loro fianco e camminare insieme alla conquista di straordinari traguardi”.

Il tabellino, a metà match è già 10-3

Ekipe Orizzonte-Nc Milano 20-8

Parziali: 5-2 5-1 5-2 5-3

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 2, Spampinato, Viacava, Gant, Bettini, Palmieri 5, Marletta 4, Emmolo 1, Vukovic 5, Longo 1, Leone 2, Santapaola. Allenatore: Miceli.

Nc Milano: Giannoni, Apilongo 6, Trombetta, Di Lernia, A. Repetto 1, L. Repetto, Iglio, Pinto, Tosi, De Vincentiis 1, Daverio, Fritz. Allenatore: Binchi

Arbitri: Paoletti e Nicolai.

Note: Milano con 12 giocatori a referto. Spettatori 100 circa. Uscita per limite di falli Bettini (O) nel terzo tempo, Gant (O) nel quarto tempo. Santapaola (O) in porta nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 4/6 + 2 rigori, Milano 4/10.