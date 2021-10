Parte la serie A1 donne, Orizzonte in casa col Milano

Il Telimar riparte in campionato ospitando l’ostica Pallanuoto Triste

Gli ospiti hanno vinto le prime due partite, il sette di Baldineti vuole il riscatto

L’Ortigia gioca in casa col Posillipo e punta al terzo successo consecutivo

Parte la A1 femminile, le campionesse dell’Orizzonte in casa col Milano

Ripartire con la spinta di inizio stagione. Il Telimar si presenta alla sfida casalinga contro la Pallanuoto Trieste valido per la terza giornata del massimo campionato nazionale maschile con l’obiettivo di riprendere il cammino vincente che aveva caratterizzato la stagione prima della sconfitta con la Rari Nantes Savona.

In Liguria, infatti, si è fermata una striscia positiva di 11 partite senza sconfitte tra girone di Coppa Italia e due fasi di Len Euro Cup che hanno portato il club dell’Addaura ai quarti di finale. A tal proposito, mercoledì prossimo 27 ottobre, il sette di Baldineti sarà a Zagabria per il match di andata con i campioni di Croazia.

Match senza pubblico sugli spalti

Il delicato match con la Triestina si giocherà domani, sabato 23 ottobre, alle 15 (arbitri Brasiliano e Bianco) con diretta streaming sulla pagina Facebok del Telimar. E sarà senza pubblico.

Ancora a porte chiuse, come già la sfida inaugurale di campionato con Milano e il girone della seconda fase di Len Euro Cup di un paio di settimane fa.

Già giocati 12 match

I padroni di casa, che dall’inizio della stagione in 27 giorni hanno giocato 12 partite tra Coppa Italia, due gironi di Len Euro Cup e due partite di Campionato si troveranno di fronte un avversario più fresco e completamente concentrato sulla A1. Il Trieste di Bettini, infatti, che all’esordio ha vinto in trasferta a Genova contro il Quinto e sabato scorso ha battuto in casa la Roma Nuoto, arriva quindi a all’Olimpica a punteggio pieno.

Squadra attrezzata

Una squadra molto ben attrezzata, quella del presidente Enrico Samer, capace di mostrare grande caparbietà e un gioco molto fisico, con giocatori di alto livello come Buljubasic, ma anche Razzi e Bini, vecchie conoscenze del tecnico palermitano Baldineti che li ha allenati in passato. Una squadra che, in particolare, nel corso del mercato estivo si è mossa bene, con l’innesto dell’universale, ex Mladost, Mislav Vrlic e con l’arrivo del centroboa Ivo Bego dallo Jadran di Spalato.

Baldineti carica i suoi

Una reazione è ciò che si aspetta dai suoi Marco Baldineti, allenatore del Telimar: “Sarà difficile – dice – perché stiamo ancora lavorando sulla tenuta mentale, necessaria per tenere sempre alta la concentrazione nella lunga serie di sfide che ci attendono”.

Questione fisica e psicologica insieme, per il tecnico ligure, che sottolinea come “la squadra abbia giocato a Savona con quattro partite sulle spalle più degli avversari in soli quindici giorni, cosa che abbiamo dovuto pagare”.

“Anche con Trieste sarà tosta”

Anche contro gli alabardati “sarà tosta. Il Trieste è un’ottima squadra, che abbiamo avuto modo di studiare fin dalle amichevoli di fine estate, ma più che su di loro, sono focalizzato sul gioco che produrremo noi. Andiamo fiduciosi di vincere. Ciò che in questa stagione è da considerare come l’ostacolo maggiore è riuscire a recuperare la concentrazione nel giro di poche ore, perché non si fa in tempo a smaltire la stanchezza di una partita che subito ci si deve preparare alla prossima. Anche questa mentalità va allenata, non è una cosa che si acquisisce subito. Questa settimana di stacco è stata utilissima, ma siamo già proiettati alle tre partite delicatissime dei prossimi sette giorni, fra Trieste, l’andata dei quarti di Euro Cup, che disputeremo mercoledì 27 a Zagabria contro i croati del Mladost, e poi la quarta giornata contro il Quinto, che si giocherà sabato 30”.

Giliberti “Ci siamo preparati al meglio”

“Abbiamo preparato al meglio questa difficile partita contro gli amici triestini, con i quali ormai da alcuni anni ci lega un rapporto collaborazione – sottolinea Marcello Giliberti, presidente del Telimar –. Hanno un roster molto ben strutturato, un bravo allenatore ed una società molto bene organizzata. Sarà una partita davvero difficile, alla quale arriviamo con la coscienza a posto, avendo fatto sinora organizzativamente davvero il massimo. Unico problema ancora irrisolto, ma purtroppo indipendente da noi, la persistente inagibilità della nostra amata Piscina Olimpica Comunale, che ci costringerà a giocare ancora una volta a porte chiuse, privandoci del supporto dei nostri calorosissimi tifosi”.

Le Formazioni

Telimar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. De Totero – Allenatore: Marco Baldineti.

Pallanuoto Trieste: 1. Oliva, 2. Podgornik, 3. Petronio, 4. Buljubasic, 5. Vrlic, 6. Jankovic, 7. Bego, 8. Mezzarobba, 9. Razzi, 10. Fumo, 11. Bini, 12. Mladossich, 13. Seppi – Allenatore: Daniele Bettini.

Arbitri: Fabio Brasiliano, di Camogli (GE), e Luca Bianco, di Gavado (BS) – Delegato FIN: Giovanni Del Bosco.

Ortigia ospita Posillipo

Mentre sul fronte Euro Cup, il sorteggio dei quarti di finale ha pescato l’avversario più tosto, ossia lo Szolnoki campione in carica (andata il 27 ottobre a Siracusa, ritorno il 10 novembre in Ungheria), l’Ortigia si concentra sul campionato.

Domani pomeriggio, alle 15 alla piscina Caldarella, ancora a porte chiuse, i biancoverdi ospitano il Posillipo, in quella che, al di là dei punti in classifica, rimane una delle partite più affascinanti e dalla storia importante.

Aretusei a caccia del tris in campionato

Il tecnico Piccardo cerca nuove risposte dalla sua squadra, dopo la vittoria esterna contro la Lazio che, al di là del risultato, non aveva soddisfatto il tecnico dell’Ortigia. I biancoverdi, in testa a quota 6 punti con Trieste, Recco, Savona e Brescia, cercano la terza vittoria consecutiva in campionato e un’ulteriore crescita sul piano del gioco e dell’approccio. Per avvicinarsi con sempre maggiore convinzione al match di andata dei quarti di Euro Cup di mercoledì prossimo.

Gallo “Squadra sta lavorando molto bene”

Alla vigilia dell’incontro, parla Valentino Gallo, uno degli ex della partita (insieme a Rossi e Klikovac), nonché ex capitano dei napoletani: “La squadra sta molto bene, abbiamo lavorato molto questa settimana, caricando un po’ in vista dei prossimi impegni, considerato anche che poi avremo due settimane di fuoco e senza pause. Da ex posillipino che ha militato per tanti anni con quella calotta, conosco molto bene la società e la squadra, anche se comunque di quelli che sono attualmente in rosa ho giocato solo con Saccoia. Gli altri erano tutti nelle giovanili quando io giocavo a Posillipo. Li ho visti crescere, poi sono andato via, e ora li ritrovo titolari in Serie A1. A dimostrazione che anche il Posillipo, come l’Ortigia, lavora bene con il settore giovanile”.

“Posillipo squadra ben organizzata”

Il mancino biancoverde presenta gli avversari: “Il Posillipo è una squadra ben organizzata, compatta, molto giovane e, allo stesso tempo, molto disciplinata, con un ottimo allenatore come Brancaccio. Gioca un’ottima pallanuoto, ognuno di loro sa quello che deve fare e questo aspetto, nel gioco, si vede. E poi sono sempre il Posillipo, ed è un’eredità che ciascuno si porta. Chiunque gioca con quella squadra sente sulle spalle un po’ di peso e responsabilità per il passato di questa gloriosa società. La stessa sensazione l’ho avuta anche io, anche se era più forte, perché giocavo per obiettivi diversi, in anni più floridi per il circolo. Loro adesso non hanno pressione, non hanno niente da perdere, soprattutto con squadre come la nostra, pertanto daranno il tutto per tutto”.

Parte la A1 donne, Orizzonte in casa con Milano

Domani parte la serie A1 donne e le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania riceveranno alle 15 alla piscina Francesco Scuderi di via Zurria l’Nc Milano.

Un primo banco di prova stimolante per le etnee che alcune settimane fa ha già staccato il pass per la Final Six di Coppa Italia, vincendo il girone di qualificazione a punteggio pieno.

Miceli “Vogliamo costruire gruppo vincente”

La prima partita di campionato della formazione rossazzurra è stata introdotta alla vigilia del match dal coach delle catanesi, che oggi ha festeggiato il compleanno sul campo d’allenamento insieme alle sue ragazze: “Siamo molto contente di cominciare questa nuova annata di Serie A1 – ha detto Martina Miceli – soprattutto perché ci darà l’opportunità di stare un po’ tutte insieme, a maggior ragione perché il tempo per farlo è sempre meno. Naturalmente però ce lo faremo bastare, perché vogliamo lavorare per costruire un gruppo vincente”.

E continua: “In questa prima parte della stagione stiamo ancora prestando attenzione alle piccole cose, perché si tratta di una fase embrionale in cui è fondamentale dedicarsi innanzitutto a ciò che avviene prima di entrare in vasca. La strada è molto lunga, ma abbiamo la netta sensazione di essere sulla strada giusta. Miglioreremo sicuramente di partita in partita, affrontando questa stagione consapevoli dei nostri obiettivi, ma anche dell’importanza delle prossime partite, seppur con la serenità di chi ha il tempo dalla propria parte”.

Come seguire la partita

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Ekipe Orizzonte ed in differita televisiva (per Catania e provincia) su Sestarete, sul canale 215 del digitale terrestre.

Capienza limitata alla piscina Scuderi e con green pass

La partita potrà essere seguita dal vivo da un massimo di 100 persone, munite di green pass in corso di validità.

Domani presentazione della rosa allo Yacthing Club

La sfida sarà preceduta dalla presentazione ufficiale della rosa 2021/22, in programma domani mattina alle 10 allo Yachting Club Catania, in viale Artale Alagona 4,