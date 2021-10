Primo ko stagionale per i palermitani

Telimar battuto 17-12 dalla Rari Nantes Savona

Liguri bestia nera dei palermitani, fanno cadere la loro imbattibilità

Primo quarto equilibrato, decisiva una seconda frazione da incubo

Si ferma a Savona, dopo 11 risultati utili consecutivi, la striscia di imbattibilità stagionale del Telimar. La squadra allenata da Marco Baldineti si arrende alla Rari Nantes col punteggio di 17-12 nell’anticipo della seconda giornata del campionato nazionale di serie A1 maschile di pallanuoto.

I palermitani rimangono a quota 3 in classifica, all’esordio aveva battuto il Metanopoli, mentre i padroni di casa vanno a 6. E perdono dopo 10 vittorie di fila ed un pareggio ottenute nel girone eliminatorio di Coppa Italia e nelle due fasi di Len Euro Cup che ha visto i siciliani conquistare, tra l’altro, una storica qualificazione ai quarti di finale.

Savona bestia nera dei palermitani

La Rari Nantes Savona si conferma, così, bestia nera del club dell’Addaura che non perdeva una partita ufficiale proprio dalla sfida di ritorno della finale per il terzo e quarto posto dei play off della scorsa stagione. In quell’occasione i liguri, dopo due vittorie (8-5 all’andata, 18-13 al ritorno) approdarono alla Champions League “dirottando” i siciliani in Len Euro Cup.

Inizio equilibrato, poi liguri scappano

I parziali della sfida sono eloquenti: 5-5; 7-1; 2-1; 3-5 hanno visto un avvio equilibrato con le due squadre che si sono inseguite e raggiunte a vicenda fino alla fine della prima frazione. Poi buio pesto per i palermitani che hanno subito gli attacchi veementi dei padroni di casa che nel secondo parziale hanno effettuato uno strappo incolmabile gestito poi nella seconda metà della sfida. Troppi, infatti, i 7 gol subiti nel secondo tempo. I liguri hanno poi gestito fino alla fine. Per loro, sugli scudi Fondelli, 7 reti mentre ai palermitani non basta la buona vena realizzativa di Irvig e Del Basso, a segno rispettivamente 5 e 4 volte.

Batti e ribatti nel primo parziale

Partono forte i liguri che segnano con Fondelli, pareggia Irving, ma è ancora Fondelli che riporta avanti i suoi.

Sul 2-1 il Telimar reagisce ancora Lo Dico sfrutta una superiorità ed Irvig sigla su rigore il 3-2.

Nuovo pareggio ligure con Bruni, poi sorpasso con Molina Rios con l’uomo in più. Del Basso pareggia (in superiorità), poi Irvig – sempre con l’uomo in più – trova il nuovo vantaggio palermitano. Ad 1″ dalla fine Campopiano fa il 5-5.

Monologo Rari Ranantes nella seconda frazione

Buio pesto per il Telimar nella seconda frazione. Il Savona segna quatto reti di fila con Fondelli, Vusovic, Iocchi Gratta e Campopiano. L’unica marcatura dei palermitani in questo parziale la mette a segno Del Basso sfruttando l’uomo in più. Ma la Rari Nantes affonda i colpi: Bruni e Iocchi Gratta mandano in paradiso i padroni di casa al riposo lungo sul punteggio di 12-6.

Accademia dei padroni di casa

Savona attacca e non si ferma: Fondelli e Iocchi Gratta portano i liguri sul 14-6. Irvig accorcia nel finale della terza frazione.

Siciliani partono bene nel quarto parziale: segnano con Del Basso, ancora Irvig ed Occhione. Poi due reti di Fondelli ristabiliscono il vantaggio dei liguri. Siciliani ancora in rete con Del Basso e Vlahovic (in superiorità), Fondelli la chiude sul 17-12 per i suoi.

Rari Nantes Savona-Telimar 17-12

Parziali: 5-5 7-1 2-1 3-5

Rari Nantes Savona: F. Massaro, N. Rocchi, A. Patchaliev, N. Vuskovic 2, G. Molina Rios 1, V. Rizzo, A. Caldieri, L. Bruni 2, E. Campopiano 2, A. Fondelli 7, M. Iocchi Gratta 3, P. Giovanetti, N. Darold. Allenatore: Angelini.

Telimar: G. Nicosia, M. Del Basso 4, F. Turchini, F. Di Patti, D. Occhione 1, A. Vlahovic 1, A. Giliberti, L. Marziali, F. Lo Cascio, M. Irving 5, R. Lo Dico 1, A. Basic, F. De Totero. Allenatore: Baldineti.

Arbitri: Petronilli e Gomez

Note: Spettatori 50 circa. Superiorità numeriche: Savona 4/7 +1 rigore, Palermo 9/17 +1 rigore.