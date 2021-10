Buon esordio del Telimar che batte facilmente il Metanopoli

Palermitani hanno imposto subito il loro ritmo

Bene le superiorità numeriche ed anche la difesa

Domani alle 15 l’Ortigia riceve la neopromossa Anzio

Vittoria e tre punti. Parte bene il Telimar che supera in casa per 12-7 la Waterpolo Milano Metanopoli in uno dei posticipi del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile.

Inizia nel migliore dei modi anche l’avventura in campionato per il sette allenato da Marco Baldineti che trova ulteriori conferme dopo l’ottimo avvio stagionale coronato dalla qualificazione alla final eight di Coppa Italia e, soprattutto, dall’accesso alla seconda fase della Len Euro Cup che permetterà ai palermitani di giocare il loro girone all’Olimpica di viale del Fante dall’8 al 10 ottobre prossimi.

Un match senza troppa storia

Tutto facile, soprattutto nei primi tre quarti per il Telimar che non rischia troppo e sfrutta bene le superiorità e non concede troppo ai pur volenterosi avversari. I parziali di 5-1; 3-2; 1-0 e 3-4 indicano una partita a senso unico. Irving con 3 reti è il marcatore migliore della sfida. Doppiette per Vlahovic, Marziali e Lo Cascio. Del Basso, Occhione e Di Patti chiudono le marcature.

Avvio sprint del Telimar

Contro la compagine lombarda, la squadra palermitana ha iniziato bene segnando due reti, una con Vlahovic su rigore e l’altra lo statunitense Irving. C’è la risposta di Milano con Mattiello che sfrutta una superiorità numerica.

Il Telimar reagisce e segna altre tre marcature nell’arco della prima frazione. Ci pensano ancora una volta Vlahovic (in superiorità) ed Irwing in superiorità. Occhione firma la quinta segnatura, ancora con l’uomo in più. Quest’ultimo si rivelerà un fondamentale ottimamente riuscito in questo match con un interessante 6 su 9.

Palermitani allungano ancora

Con un vantaggio rassicurante di +4 il Telimar inizia la seconda frazione segnando ancora una rete con Marziali, ancora in superiorità numerica. Andryukov accorcia con l’uomo in più, Irving trasforma un rigore, Manzoni accorcia ma ancora Marziali riporta a +5 i suoi firmando un gol ancora con l’uomo in più.

Seconda metà di match in controllo

I padroni di casa controllano la situazione. Nel terzo tempo c’è la sola rete di Lo Cascio, sempre in superiorità, a portare i palermitani sul +6

Reazione lombarda nell’ultima frazione

Gli ospiti, però, ci mettono l’orgoglio. Nell’ultimo quarto segnano con Lanzoni e Tononi. Del Basso su rigore ristabilisce il margine di +5.

Kasum ed Andryukov portano il Metanopoli a -3. Il Telimar si sveglia e sigla altre due reti con Di Patti e Lo Cascio.

Domani l’Ortigia riceve l’Anzio

Nemmeno il tempo di godersi i successi in Euro Cup e recuperare un po’ di energie, che per l’Ortigia è già vigilia di Serie A1. Domani pomeriggio alle 15, alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa, i biancoverdi faranno il loro esordio in campionato, ospitando la neopromossa Anzio Waterpolis degli ex Siani e Casasola (diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ortigia).

Un vero e proprio tour de force per l’Ortigia che, nemmeno 24 ore dopo il match, partirà alla volta di Budapest, dove da venerdì a domenica sarà impegnata nel secondo turno di Euro Cup in un girone di ferro con i padroni di casa del Vasas, gli spagnoli del Sabadell e i croati del Sibenik.

Intanto, però c’è da pensare ai laziali, una formazione temibile e ricca di giocatori di grande esperienza. Gli uomini di Piccardo vogliono i tre punti per continuare il momento positivo e iniziare al meglio la stagione anche in campionato.

Gli obiettivi in A1 degli aretusei

Alla vigilia della sfida con l’Anzio, Simone Rossi, parla dell’esordio in A1 e degli obiettivi dell’Ortigia: “Finalmente cominciamo questo campionato e ci auguriamo che rimanga nel suo format normale fino al termine, senza mini gironi, com’è stato l’anno scorso. Da parte nostra la voglia di cominciare è tanta, c’è molto entusiasmo. Gli impegni adesso saranno ravvicinatissimi. Abbiamo appena finito la coppa, domani facciamo l’esordio in A1 e poi, il giorno dopo, ripartiamo per fare il secondo turno di Eurocup. Per quanto riguarda il campionato, in generale il nostro obiettivo è quello di migliorare il risultato dell’anno scorso, quindi come minimo vogliamo arrivare sopra la quinta posizione. Poi quel che viene. Quest’anno la Serie A1 sarà molto più combattuta e più equilibrata. A parte ovviamente Recco e Brescia, che fanno sempre un campionato a sé, per mezzi e disponibilità, dal terzo posto in giù, fino all’ottavo, secondo me qualsiasi squadra può arrivare terza. Noi di sicuro daremo il massimo come sempre”.

Rossi “Anzio neopromosso ma ha giocatori d’esperienza”

Il difensore biancoverde presenta la partita e gli avversari: “L’Anzio è una squadra neopromossa, ma è una formazione che, tra i suoi giocatori, ne ha tantissimi che hanno già militato in Serie A1, tra cui il centroboa Lapenna, poi Giorgetti, Vassallo e altri. È una squadra che può dire la sua. Da neopromossa, a mio avviso, potrebbe fare meglio del Salerno del primo anno, che, con l’entusiasmo e la voglia, riuscì a fare un ottimo campionato. Credo che l’Anzio possa dire la sua in questa stagione. Noi ovviamente vogliamo vincere, a maggior ragione giocando in casa, e saremo aggressivi fin dal primo minuto, cercando di mettere le cose in chiaro già dall’inizio. Quest’anno cercheremo in ogni partita di giocare una pallanuoto veloce e molto dinamica, facendo leva ovviamente sui due centri che abbiamo, giocando per loro, ma anche creando attorno a loro molto movimento e sfruttando le ripartenze, visto che la velocità è una nostra caratteristica”.