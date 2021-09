Tris di successi per i palermitani

Telimar Palermo batte l’Ortigia Siracusa 6-5 e centra il primo posto nel girone

Le due squadre si sono qualificate tutte e due per la final eight di Coppa in programma a marzo

Decisivi per i due club i netti successi su Nuoto Catania e Lazio Nuoto

Primo mini-obiettivo stagionale raggiunto per Telimar Palermo ed Ortigia Siracusa che passano il girone eliminatorio di Coppa Italia ed approdano alla final eight che disputerà dall’11 al 13 marzo.

Nel girone D che si è appena concluso a Siracusa, il club dell’Addaura ed i padroni di casa dell’Ortigia si sono ben distinti rispettando anche i pronostici della vigilia. Le due formazioni siciliane avevano chiuso al terzo e quarto posto la final four della scorsa edizione del trofeo e giocheranno il primo turno di Len Euro Cup a fine mese.

I quarti di finale delle siciliane

Secondo regolamento, i palermitani, primi del girone D, affronteranno il SC Quinto, secondo del girone A. Gli aretusei se la vedranno col Brescia che ha vinto il gruppo A. Le sfide, secche, si disputeranno venerdì 11 marzo. Il giorno dopo si disputeranno le semifinali ed il 13 marzo la finale che assegnerà il trofeo.

Telimar tris di vittorie

Può essere soddisfatto il Telimar che nella vasca della Piscina Caldarella della cittadella dello Sport del centro aretuseo ha centrato un tris di vittorie battendo a valanga ieri, nel match inaugurale, la Lazio Nuoto per 17-4, ed oggi la Nuoto Catania per 9-2 e nel match decisivo per la prima posizione, l’Ortigia Siracusa per 6-5.

Indicazioni sicuramente positive per il tecnico Marco Baldineti che in questa due giorni ha visto una squadra in grado di difendere bene compatibilmente con i carichi di lavoro di questa primissima parte di stagione. Nel primo match esordio tra i pali per il classe 2004 Francesco De Totero.

I palermitani hanno chiuso a punteggio pieno segnando 32 reti subendone 11. In luce, in fase realizzativa, il nuovo arrivato, lo statunitense Max Irving con 8 reti, le ultime tre decisive nel derby con l’Ortigia che ha sancito la prima piazza per i suoi.

Baldineti “Contento, abbiamo concesso poco”

Solo parole di elogio per i suoi, da parte dell’allenatore del Telimar, Marco Baldineti: “E’ stato un grande dispendio di energia soprattutto contro l’Ortigia, partita in cui abbiamo difeso splendidamente per tre tempi e mezzo e sono molto contento perché in così poco tempo siamo riusciti ad assimilare il gioco, concedendo davvero poco agli avversari. Abbiamo un buon margine di miglioramento, ma era fondamentale iniziare mettendoci in tasca il primo obiettivo stagionale. Sappiamo bene che i quarti che ci aspettano saranno agevoli solo sulla carta, ma il primato di oggi fa morale, anche in vista del debutto in Euro Cup”.

Giliberti “Abbiamo meritato di passare il turno”

“Abbiamo meritato il passaggio di turno – sottolinea il Presidente Marcello Giliberti – e farlo da primi ci dà più serenità alla vigilia di una stagione impegnativa sotto diversi punti di vista. Complimenti ai ragazzi che hanno giocato sempre con grande intensità e complimenti al coach perché ha saputo gestire al meglio ogni tipo di situazione. Ora ci aspetta la lunga trasferta del primo turno di Euro Cup, con l’ambizione di proseguire il nostro percorso europeo”.

Ortigia, macchina da gol

Buono il secondo posto nel girone per l’Ortigia Siracusa che con due netti successi ed una sconfitta di misura con il quotato Telimar permette alla squadra di Piccardo di volare al turno successivo.

Prima sfida all’acqua di rose con la Nuoto Catania, superata nettamente per 12-6 al termine di un match combattuto solo nel primo quarto (chiuso 3-3). Ancora più netto il divario inflitto alla Lazio Nuoto: 22-1 che non ammette replica. Poi il ko con il Telimar al termine di un match combattuto.

Adesso spazio alla Len Euro Cup

Obiettivo final eight raggiunto, la testa per Telimar Palermo, all’esordio assoluto in un torneo continentale, ed Ortigia è alla Len Euro Cup.

Per i palermitani ci sarà la trasferta a Sebenico, in Croazia, dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi. Siciliani inseriti nel gruppo con i padroni di casa del Vk Solaris, gli spagnoli del Cn St Andreu, gli svizzeri del Carouge Natation ed i russi del Shturm 2002 Ruza. Passano al tabellone principale le prime due classificate.

I siracusani sono stati inseriti nel gruppo B ma avranno l’opportunità di ospitare le partite di questo girone. L’Ortigia se la vedrà con i francesi dello Strasburgo, i tedeschi del Ludwigsburg 08 ed i greci del Peristeriou.