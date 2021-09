I palermitani e siracusani si preparano anche per l'esordio europeo

Il 17 e 18 settembre prossimi le tre siciliane e la Lazio si sfideranno in Coppa Italia

Passano alla final eight le prime due di ogni girone

Telimar ed Ortigia Siracusa si preparano anche per l’esordio europeo

Ancora una settimana e si tornerà a lottare in vasca. Cresce l’attesa, infatti, per il debutto in Coppa Italia delle tre squadre siciliane di pallanuoto maschile che dal prossimo 17 settembre si sfideranno per l’accesso alla final eight.

Telimar, Ortigia Siracusa e Nuoto Catania sono state inserite nel girone D unitamente alla Lazio. Il raggruppamento si giocherà a Siracusa. Le prime due classificate si qualificheranno alla finale ad otto.

Il calendario della Coppa Italia

Venerdì 17

18 – Lazio Nuoto vs TeLiMar

19.30 – Nuoto CT vs Ortigia

Sabato 18

9.30 – Ortigia vs Lazio

11 – Telimar-Nuoto Ct

16.30 – Lazio-Nuoto Ct

18 – Ortigia-Telimar.

Telimar e Ortigia si preparano per la stagione europea

La Coppa Italia è senza dubbio un appuntamento ed un obiettivo in portante. Telimar Palermo ed Ortigia Siracusa chiusero rispettivamente al terzo e quarto posto la final four della scorsa stagione con i palermitani che batterono ai rigori gli aretusei alla piscina Olimpica di Palermo teatro dell’epilogo della competizione.

Darà sicuramente le prime indicazioni ai tecnici ma per palermitani e siracusani sarà anche un riscaldamento in vista delle sfide del primo turno di qualificazione della Len Euro Cup.

Esordio continentale assoluto per il Telimar

Per il Telimar Palermo è l’esordio assoluto in un torneo continentale. Il club dell’Addaura ha chiuso al quarto posto l’ultimo campionato in massima serie nazionale guadagnandosi il diritto a disputare i preliminari della Len Euro Cup 2021/22.

Per i palermitani ci sarà la trasferta a Sebenico, in Croazia, dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi. Siciliani inseriti nel gruppo con i padroni di casa del Vk Solaris, gli spagnoli del Cn St Andreu, gli svizzeri del Carouge Natation ed i russi del Shturm 2002 Ruza. Passano al tabellone principale le prime due classificate.

I siracusani sono stati inseriti nel gruppo B ma avranno l’opportunità di ospitare le partite di questo girone. L’Ortigia se la vedrà con i francesi dello Strasburgo, i tedeschi del Ludwigsburg 08 ed i greci del Peristeriou.

Il calendario del Telimar

Len Euro Cup, turno di qualificazione girone A.

Giovedì 30 settembre

18 – Cn St Andreu-Telimar

19.45 – Vk Solaris -Carouge Natation

Venerdì 1 ottobre

10 – Carouge Natation-Cn St Andreu

11.45 – Shturm 2002 Ruza-Telimar

Venerdì 1 ottobre

10 – Carouge Natation-Cn St Andreu

11.45 – Shturm 2002 Ruza-Telimar

18 – Carouge Natation-Shturm 2002 Ruza

19.45 – Vk Solaris-Cn St Andreu

Sabato 2 ottobre

18 – Telimar-Carouge Natation

19.45 – Shturm 2002 Ruza-Vk Solaris

Domenica 3 ottobre

10 – Cn St Andreu-Shturm 2002 Ruza

11.45 – Vk Solaris-Telimar.