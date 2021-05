Arrivo eccellente in vista dell'esordio in Len Cup

Andrija Bašić è la prima novità per la stagione 2021/22

Arriva dalla formazione greca del Vouliagmeni

Polivalente, classe 1995, ha già esperienze europee

Damonte sta per andare al Ferencvaros, in Ungheria

La stagione è appena finita ma il Telimar Palermo ha già piazzato il primo colpo di mercato in vista della nuova annata pallanuotistica che vedrà il club dell’Addaura esordire in Len Cup.

La società del presidente Marcello Gibiliterti ha infatti ufficializzato l’accordo con il croato Andrija Bašić, polivalente proveniente dai greci del Vouliagmeni con i quali ha conquistato una semifinale nella Len Euro Cup.

Obiettivo confermarsi

L’obiettivo del Telimar dopo lo storico terzo posto in Coppa Italia ed il quarto posto in campionato, è di confermarsi nella prossima stagione nell’Olimpo della pallanuoto italiana, portando avanti il programma quadriennale di alto livello iniziato a settembre 2020, che punta a dare visibilità anche internazionale all’intera città di Palermo.

Damonte in partenza per l’Ungheria

Sono giorni delicati per il Club dell’Addaura che, dopo aver conquistato l’accesso alle coppe europee, è in procinto di perfezionare un accordo con un mancino che possa andare a sostituire Luca Damonte, in partenza per il Ferencvaros in Ungheria. Il Telimar Palermo ha già rinforzato la squadra che sotto la guida esperta del tecnico ligure Baldineti avrà il compito di giocare a testa alta sia nel campionato di A1 e in Coppa Italia che nella LEN Euro Cup, riuscendo ad ingaggiare uno dei migliori giocatori stranieri liberi sul mercato.

Chi è il nuovo arrivo

Classe 1995, nato e cresciuto sportivamente nel Sebenico, Bašić nel 2014 si trasferisce a Zagabria, dove gioca nel Mladost per quattro stagioni, conquistando all’esordio l’Argento in LEN Euro Cup. Poi, nel 2018, va a giocare in Grecia, nel Vouliagmeni, con cui quest’anno arriva in semifinale di LEN Euro Cup. Nel giro della Nazionale croata, Bašić ha al suo attivo trenta partite con i “Barakuda” allenati da Tucak, con cui ha conquistato l’Argento in World League nel 2019 a Belgrado.

Le prime parole di Bašić

“Sono felice di far parte di questa società con una importante storia. Penso che il TeLiMar Palermo sia una squadra con grandi giocatori e con un validissimo staff. Spero che riusciremo a mantenere l’alto livello già raggiunto nella stagione neo conclusa, facendo crescere sempre più il nostro gioco, allenandoci sempre come una squadra”.

“Giocatore Completo”

Marco Baldineti, allenatore Telimar sottolinea: “È un giocatore completo in grado di ricoprire più ruoli, dal marcatore del centro a posizione 1, 2, 4, e 5, già nel giro della nazionale croata di cui probabilmente entrerà a far parte stabilmente nel prossimo quadriennio olimpico. Molto forte, ma giovane, e quindi con ancora margini di ulteriore miglioramento, è il giocatore che volevo e la cui scelta ho condiviso con il Presidente. Un investimento certamente mirato e saggio, ad ulteriore garanzia dei nostri ambiziosi programmi, basati su un intenso lavoro quotidiano”.

“Due trattative avanzate con uno straniero ed un italiano”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar: “Entusiasti per lo straordinario salto di qualità che abbiamo operato in questa stagione, stiamo via via riconfermando buona parte del nostro straordinario gruppo, che stiamo anche potenziando in modo da poter far fronte ai tre importanti impegni che dovremo affrontare nella prossima stagione sportiva: la Coppa Italia, il Campionato e la LEN Euro Cup. Con questo preciso obiettivo, abbiamo in corso due trattative molto avanzate con un giocatore straniero e con un giocatore italiano, entrambi mancini, dei quali ne perfezioneremo uno soltanto entro mercoledì sera, per andare a sostituire il partente Luca Damonte. In aggiunta a ciò, siamo riusciti stamattina con grande determinazione e tempismo a perfezionare l’ingaggio del fortissimo croato Andrija Bašić, giocatore con il quale eravamo in contatto da più di un mese, che riteniamo porterà un importante valore aggiunto alla squadra, essendo dotato di una ottima visione di gioco, di un eccellente nuoto, di un grande tiro e di una grande duttilità nell’andare a ricoprire un po’ tutte le posizioni”.

Il retroscena della trattativa, determinante Vlahovic

Giliberti conclude con una curiosità: “In questa trattativa è stato determinante il nostro bravissimo giocatore croato Vlahovic – cresciuto pallanotisticamente insieme all’amico Basic – che ha garantito sulla affidabilità della nostra società e sulla bontà del nostro progetto”.