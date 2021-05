Primo round della finale per il terzo posto

Il Telimar si gioca a Savona primo atto della finale per il terzo posto

In palio la qualificazione al turno preliminare della Champions 2021/22

Palermitani senza Marziali, out per infortunio

Obiettivo terzo posto e qualificazione in Champions. Il Telimar Palermo non è arrivato mai così in alto ed affila le armi. Domani, infatti, alle 13 giocherà a Savona, ospite della Rari Nantes, il primo round per la conquista del terzo posto del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile che vale l’accesso ai preliminari della massima competizione continentale. Un risultato che riscriverebbe, ancora una volta, la storia del club palermitano in un questa stagione.

Sfida in due o tre atti

Quella di domani (Piscina Zanelli, arbitri Savinovic e Ricciotti) sarà il primo atto di un duello che potrebbe arrivare fino a gara tre e che si concluderanno la settimana prossima all’Olimpica di Palermo. Il Telimar ha un vantaggio importante: l’eventuale bella la giocherebbe sempre in casa. La sfida di domani si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook della Rari Nantes Savona.

L’avversario

I padroni di casa hanno concluso la stagione regolare nel girone D al secondo posto dietro al Posillipo e, ancor più sorprendentemente anche la seconda piazza nel gruppo del round preliminare scudetto al termine di un duello con l’Ortigia Siracusa dietro alla corazzata Brescia.

I liguri hanno perso piuttosto nettamente il doppio confronto con la Pro Recco (14-6 a in casa e 19-4 a Recco). Il team allenato da Alberto Angelini, che l’anno scorso prima della sospensione del campionato per il Covid19 era quinta, si è rinforzato in questa stagione.

Risultato positivo chiuderebbe annata storica

Il Club dell’Addaura, d’altro canto, ha superato ogni aspettativa della vigilia conquistando meritatamente a settembre l’accesso alla Final Four di Coppa Italia, risultato cementificato dal terzo posto ottenuto due settimane fa a Palermo nel derby siciliano con l’Ortigia vinto ai rigori. Anche in campionato, la crescita dei ragazzi guidati da Marco Baldineti si è vista sia nella prima fase, con il secondo posto nel girone dietro agli aretusei, che nel round preliminare scudetto con il passaggio alle semifinali dietro al Recco ottenuto con un turno di anticipo.

Squadra rimasta Brescia per prepararsi al meglio

Marcello Giliberti, presidente del Telimar sottolinea come: “La squadra è rimasta a Brescia dopo gara 2 della semifinale play off Scudetto per evitare, anche sotto il profilo della tutela sanitaria, stressanti trasferimenti. Coach Baldineti ha quindi continuato in trasferta la preparazione per gara 1 della finale per il terzo e quarto posto contro il forte Savona, al quale, con il consueto spirito sportivo che ci contraddistingue, abbiamo concesso l’inversione del campo, accettando di giocare gara 1 il 19 in trasferta e poi gara 2 il 26 e la eventuale gara 3 il 27 entrambe a Palermo, in modo da consentire agli amici liguri di economizzare le spese di trasferta”.

Luca Marziali non ci sarà

Il massimo dirigente del club dell’Addaura continua parlando della formazione: “Il nostro tecnico Baldineti, recuperato da un lieve infortunio l’attaccante Andrea Giliberti, potrà contare sull’intera rosa, tranne che sul nostro forte centroboa Luca Marziali, che ha rimediato negli ultimi minuti di gioco nel match di sabato contro il Brescia la frattura di una falange del pollice della mano destra, per la quale ha già nella giornata di oggi subìto un intervento chirurgico presso il centro specializzato in chirurgia della mano dell’Ospedale Civile di Savona, per la cui tempestività ringraziamo il primario, Prof. Mario Igor Rossello”.

L’analisi dell’avversario

Giliberti analizza l’avversario: “Di fronte avremo il Savona, squadra molto forte e veloce, che conta su diverse eccellenti individualità, fra cui Valerio Rizzo, che ha indossato la calottina TeLiMar da giovanissimo una ventina di anni fa, Andrea Fondelli, che a inizio stagione è stato molto vicino ad accasarsi da noi, il fortissimo ex Settebello spagnolo naturalizzato Guillermo Molina Rios, il centroboa nel giro del Settebello Lorenzo Bruni, il fortissimo giovane classe 2002 Matteo Iocchi Gratta, il talentuoso mancino salernitano Eduardo Campopiano, il bravo portiere recchellino Francesco Massaro ed una restante rosa di temibili atleti di ottimo livello, molto ben allenati ed eccellentemente messi in acqua dal bravo tecnico Angelini. Sarà una vera battaglia, in cui tutti i nostri uomini, che quest’anno non si sono mai tirati indietro, dovranno questa volta dare il 110% per compensare l’assenza del nostro combattente Marziali, seguendo alla lettera le direttive che come sempre saprà adeguatamente impartire loro il nostro coach Gu Baldineti. Sono certo che lo spettacolo non mancherà e che il livello tecnico-tattico del match sarà degno di una finale per il terzo e quarto posto dei play off Scudetto. In questa stagione, bruciando le tappe, siamo arrivati già a questo punto; ora questo nostro meraviglioso gruppo ha una grande voglia di continuare a dare il massimo cercando di consolidare lo standard di risultato raggiunto nelle scorse settimane, conclamato anche dalle dignitosissime prestazioni che abbiamo fornito giocando contro le corazzate Recco e Brescia. Stando così le cose, sognare è doveroso!”.

Le probabili formazioni

RN Savona: 1.Massaro, 2.Patchaliev, 3.Brigantini, 4.Vuskovic, 5.Molina Rios, 6.Rizzo, 7.Caldieri, 8.Bruni, 9.Campopiano, 10.Fondelli, 11.Iocchi Gratta, 12.Bertino, 13.Da Rold – Allenatore: Alberto Angelini.

Telimar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Galioto, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Giliberti, 9.Lo Cascio, 10.Damonte, 11.Lo Dico, 12.Migliaccio, 13.Washburn – Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Maro Savinovic (Croazia) e Fabio Ricciotti, di Roma. Delegato: Emanuele Costa, di Santa Margherita Ligure (GE).