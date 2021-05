Pallanuoto maschile serie A1

Trieste e Posillipo non vanno oltre il pari

Il Telimar è tra le prime quattro squadre d’Italia per la prima volta

In semifinale se la vedrà con il Brescia

È storia. Il Telimar Palermo, nonostante la sconfitta di ieri con la corazzata Pro Recco, vola alle semifinali del campionato nazionale di serie A1 di pallanuoto maschile. E lo fa con una giornata di anticipo grazie al pareggio tra Trieste e Posillipo che non si fanno male e terminano il loro match sul 6-6. Un risultato che le esclude aritmeticamente dalla possibilità di andare alla fase finale del campionato.

Prima volta per il Telimar

È la prima volta nella storia che il club dell’Addaura del presidente Marcello Giliberti, vola alle semifinali tricolori dove – stando alla formula di questa fase – incontrerà il Brescia, dominatore dell’altro girone. La classifica del girone E del round preliminare scudetto parla chiaro: Pro Recco 15, Telimar 7, Trieste 3 e Posillipo 2. Il sette guidato da Marco Baldineti vanta 4 lunghezze di vantaggio sugli alabardati, ad un solo turno dalla fine di questa seconda fase. Sabato prossimo, 8 maggio, nell’ultima partita del turno preliminare scudetto, il Telimar sarà in vasca a Posillipo.

Ieri l’Ortigia ha mancato la qualificazione

Ieri c’è stato l’amaro pareggio interno dell’Ortigia Siracusa che nel penultimo turno del girone F del preliminare scudetto, ha impattato con la Rari Nantes Savona per 9-9 mancando la chance per il sorpasso in classifica e rimanendo al terzo posto. La beffa dei liguri, sempre a rincorrere i padroni di casa, arriva 5 secondi dalla sirena. Nel prossimo turno ci sarà la sfida impossibile in casa del Brescia mentre il Savona ospiterà il Salerno.

Aretusei giocheranno lo spareggio per il quinto posto per la qualificazione in Euro Cup.

Da martedì Final Four Coppa Italia a Palermo

È ormai tutto pronto per la Final Four di Coppa Italia in programma martedì e mercoledì 4 e 5 maggio prossimi alla piscina Olimpica di viale del Fante.

Ad organizzare questo evento il Telimar Palermo che, avvalendosi del proprio consulente anti-Covid, l’infettivologo Alessandro Bivona, di concerto con il professor Marco Bonifazi, presidente della commissione medico-scientifica della Federazione Italiana Nuoto, ha predisposto un rigido protocollo sanitario finalizzato alla gestione in sicurezza.

La manifestazione si svolgerà nel’ambito di una “bolla” creata tra la vasca coperta della piscina Olimpica Comunale, che ospiterà esclusivamente l’evento, ed il limitrofo Hotel Casena dei Colli, ubicato a circa 900 metri dall’impianto, destinato prettamente all’accoglienza delle squadre partecipanti. Gli spostamenti delle squadre verranno effettuati con idonei pullman, regolarmente sanificati, in modo da garantire la gestione in sicurezza dell’evento anche in fase di transito.