Trionfo in casa

La squadra di Stefano Piccardo domina la finale 11-8 concedendo pochissimo agli avversari

L’Ortigia scalza proprio i campani nell’albo d’oro della kermesse tricolore

Il 23 e 24 luglio a Monterotondo, in provincia di Roma, l’under 18 andrà a caccia del titolo

L’Ortigia Siracusa è campione d’Italia under 20 di pallanuoto maschile. La squadra aretusea ha vinto lo scudetto di categoria battendo per 11-8 il Posillipo nella vasca di casa della piscina Caldarella. Questi i parziali: 4-0, 2-3, 3-2, 2-3.

I siciliani succedono proprio ai campanti nell’albo d’oro della kermesse che nel 2020 non si disputò a causa del covid19.

La squadra allenata da Stefano Piccardo si è imposta al termine di una final four combattuta e vinta con merito. Il sette aretuseo era giunto in finale dopo aver battuto la Rarinantes Savona per 8-7. Il Posillipo, invece, aveva regolato per la Florentia per 10-6. Nella finalina per il terzo posto, i liguri del Savona hanno avuto la meglio per 9-7.

Avvio sprint dell’Ortigia, poi controllo

Nella finalissima l’Ortigia Siracusa ha avuto il merito di iniziare al meglio la sfida andando a segno a ripetizione ed in modo cinico e serrando la difesa. I siciliani sono sempre stati in vantaggio chiudendo il primo parziale sul 4-0 e concedendo la prima rete campana nella seconda frazione e dopo, complessivamente, 10 minuti di gioco.

Aretusei avanti anche sul +5 che è stato il massimo vantaggio giunto sul 9-4 al settimo minuto della terza frazione. Poi un controllo assoluto e senza particolari patemi d’animo fino alla sirena finale che ha sancito l’inizio della festa tricolore per l’Ortigia Siracusa.

Capitan Andrea Condemi, con 4 reti è stato il top scorer della finalissima scudetto.

Filippo Ferrero miglior giocatore

Premi speciali a Stefano Sordini (Rn Florentia), Matteo Iocchi Gratta (Rn Savona) e Agostino Maria Di Somma (Cn Posillipo) migliori marcatori con 6 reti, a Federico Piccionetti (Cc Ortigia) miglior portiere e a Filippo Ferrero (Cc Ortigia) miglior giocatore.

Adesso tocca all’under 18

Il club siciliano pensa già alla final four scudetto under 18. La squadra allenata da Martino Abela sarà a Monterotondo, in provincia di Roma, dal 23 al 24 luglio prossimi per giocarsi il tricolore dopo aver dominato il proprio girone ed aver eliminato anche la Roma Vis Nova data tra le favorite per il titolo.

Nella final four, l’Ortigia se la dovrà vedere con Posillipo, Pro Recco e Roma Nuoto. Buona parte della squadra di Abela, peraltro, è la stessa che compone la Under 20 di Piccardo, che in più aggiunge ai vari Francesco Condemi, Piccionetti e Giribaldi, anche gli altri giovani ormai stabilmente parte della rosa di Serie A1, come Pippo Ferrero, Andrea Condemi e Ciccio Cassia. Un gruppo che si sta facendo valere in entrambe le categorie.

Anche per l’under 18, dunque, visto che l’Ortigia non centrava le finali scudetto da una quindicina di anni, dai tempi in cui proprio Martino Abela giocava in questa categoria (all’epoca under 17).

Foto Mfsport – Maria Angela Cinardo