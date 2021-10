Percorso netto nella prima fase

Telimar soffre ma batte di misura i padroni di casa per 10-9 e vince il girone

Cinque reti di Del Basso, 3 di Marziali, 2 di Irwing, Nicosia para rigore a Pelicaric

A Siracusa, nel girone B, l’Ortigia surclassa 16-8 il Ludwigsburg 08

Arrivano ulteriori conferme per le due squadre siciliane nella Len Euro Cup di pallanuoto maschile. Telimar ed Ortigia Siracusa, già sicure del passaggio del turno con una giornata di anticipo, vincono ancora e chiudono la prima fase della competizione continentale al primo posto nei rispettivi gironi.

Telimar di misura sul Vk Solaris

Dopo la tempesta di reti rifilata ai malcapitati svizzeri del Carouge Natation, spazzati via col punteggio record di 33-1, i palermitani del Telimar superano di misura i temuti padroni di casa del Vk Solaris per 10-9 centrando la quarta affermazione in altrettante partite e chiudendo al primo posto il girone A che si è concluso a Sebenico, in Croazia. Palermitani a punteggio pieno, primi con 75 reti fatte e 27 subite.

Un match equilibrato, sicuramente più probante rispetto a quello di ieri e che offre ulteriori certezze alla squadra allenata da Marco Baldineti. I parziali di 2-2; 2-4; 2-2 e 3-2 parlano di un andamento altalenante. Apre Max Iriwing per il Telimar dopo che Anrdja Vlahovic si era fatto parare un rigore da Marin Sparada. I padroni di casa pareggiano con Antun Goreta. Palermitani ancora avanti con Mario Del Basso. Sarà proprio l’attaccante del Telimar il miglior marcatore della sfida con cinque segnature totali. Su rigore a 5″ dalla sirena del primo quarto, pareggia Roko Pelicaric.

Palermitani sempre avanti fino al massimo vantaggio di +3

Palermitani, però, sempre avanti in questa sfida. Primo strappo nella seconda frazione: Del Basso e Luca Marziali portano il punteggio sul 2-4 segnando in superiorità numerica. Jerko Penava accorcia, poi Del Basso su rigore porta il punteggio sul 3-5. Pelicaric la riapre ma è Irwing, su rigore, a mandare le squadre all’intervallo lungo sul 4-6.

Nel terzo tempo prosegue l’equilibrio ed il tira e molla col vantaggio dei siciliani che però va anche a +3. Segnano, prima i croati con Penava, poi Marziali e Del Basso mandano il Telimar in paradiso. Penava accorcia in chiusura: le squadre sono sul 6-8.

Finale thrilling, decisivo ancora Nicosia

Nella quarta, ed ultima, frazione, i croati si rifanno sotto: Petar Condic porta i suoi sul -2. Segna, però, ancora Marziali per il 7-9. A 6’63” Vlahovic fa fallo da rigore, dai 5 metri si presenta Pelicaric ma Giammarco Nicosia dice no e si oppone al penalty.

Ma i croati non ci stanno ed è sempre Pelicaric a suonare la carica con due reti che portano la sfida in parità. A 3’58” l’episodio decisivo: Nikola Strkalj fa fallo da rigore. Marziali è glaciale. È il 9-10 che non cambierà più.

Ortigia, show finale in casa

Tutta facile, invece, per l’Ortigia Siracusa che alla Piscina Caldarella, regola con un perentorio 16-8 il Ludwigsburg 08 e chiudendo il girone B che si è giocato tra le mura amiche a punteggio pieno: 3 vittorie in altrettanti match.

Partita senza storia fin dal primo parziale, chiuso 6-3. Gli uomini di Stefano Piccardo vanno in controllo e aumentano progressivamente il loro vantaggio anche negli altri parziali: 2-1; 3-2 e 5-2.

Marcatori: Condemi 3, Cassia, Gallo, Mirarchi, Vidovic 2, Giribaldi, Klikovac, Ferrero, Di Luciano e Rossi 1. Aretusei primi a punteggio pieno con 40 reti fatte e 23 al passivo in un girone ostico.