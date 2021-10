Superati gli spagnoli del Sant Andreu e i russi dello Shturm Ruza

Il Telimar subito in palla in Europa, battuti gli spagnoli del Sant Andreu all’esordio

Buona anche la seconda: travolti i malcapitati russi dello Shturm 2002 Ruza per 18-4

La sfida con gli svizzeri del Carouge Natation potrebbe dare la qualificazione con un turno di anticipo

Due partite e due vittorie. Non poteva esserci esordio migliore per il Telimar impegnato nel primo girone di Len Euro Cup.

A Sebenico, in Croazia, il club dell’Addaura presieduto da Marcello Giliberti ha ipotecato la qualificazione al secondo girone battendo nell’esordio di ieri gli spagnoli del Sant Andreu per 14-13 e passeggiando, letteralmente, con i russi dello Shturm 2002 Ruza per 18-4 nel match odierno.

Secondo turno ipotecato

I palermitani, al loro esordio assoluto, sono già vicinissimi all’accesso alla seconda fase del torneo. Dopo le due affermazioni, infatti, condividono la testa del girone A con il Vk Solaris a quota 6 punti. Domani, 2 ottobre, con palla a due alle 18, la squadra allenata da Marco Baldineti affronterà gli svizzeri del Carouge Natation.

Sfida agli svizzeri può regalare qualificazione anticipata

I rossocrociati non sembrano una squadra irresistibile. Ed i risultati in vasca lo confermano. Il Carouge Natation ha perso nettamente le sue due partite disputate con i padroni di casa del Vk Solaris per 23-6 e col San Andreu per 14-5.

Con lo Shturm partita a senso unico

Il risultato di 18-4 la dice lunga sull’andamento della partita. Il Telimar ha dominato dal primo all’ultimo minuto il secondo match del girone A di Len Euro Cup che si sta disputando a Sebenico, in Croazia. Tutto facile per il sette di Baldineti. I parziali sono eloquenti: 1-4; 2-4; 1-8 e 0-2 in un match senza storia.

In evidenza dal punto realizzativo Mario Del Basso e lo statunitense Max Irwing, a segno 4 volte a testa. Doppiette per Andrja Vlahovic, Luca Marziali e Riccardo Lo Dico, segnature singole per Edoardo Fabiano, Andrea Giliberti, Francesco Paolo Lo Cascio e Andrija Basic.

Vittoria di misura sul Sant Andreu

L’esordio assoluto del Telimar in una competizione europea è avvenuto ieri con gli spagnoli del Sant Andreu. Una partita storica vinta di misura per 14-13 nel match che, tra l’altro, ha dato il via alla competizione.

Il club dell’Addaura, dopo aver preso goal sulla prima azione di gioco, costruisce la vittoria in due tempi e mezzo, arrivando a guidare l’incontro anche sul +4. I barcellonesi, però, restano concentrati e approfittano del calo fisiologico dei palermitani, che riescono a gestire la remuntada sino al finale thrilling con parata di Nicosia all’ultimo secondo.

Marziali segna il primo gol europeo del Telimar

Preso goal su un tiro dalla distanza di Bustos Sanchez, il Telimar reagisce subito alla doccia fredda segnando in superiorità con Marziali e poi trasformando un rigore con Vlahovic. I catalani rispondono in più con Paul Garcia, ma i ragazzi guidati da Baldineti vanno di nuovo in vantaggio con Irving. Alla metà del primo tempo il punteggio è sul 2-3. I palermitani provano ad allungare con Irving su uomo in più, ma ribattono gli avversari con Frigola Navarro. I primi 8 minuti del match si chiudono sul 3-5 per la rete di Occhione in superiorità.

Equilibrio per buona parte del secondo tempo, con i palermitani sul +3 in superiorità con Basic. Il Sant Andreu, però, resta in partita e accorcia le distanze sul 4-6 con Frigola Navarro. Poi Basic firma il 4-7.

Nicosia parata decisiva ad 1 secondo dalla fine

Ancora Marziali e Basic portano il punteggio sul 5-9 e gli iberici provano la reazione con Bustos. Segna ancora due volte Del Basso che porta il punteggio sul 7-11. Sant Andreu di nuovo in partita con tre reti di fila tra la fine del terzo tempo e l’inizio della quarta frazione. Poi finale thrilling. Segna Marziali, poi rigore dello spagnolo Esteban, assedio Telimar che sigla dalla distanza con Basic dopo ben 4 azioni di fila. I catalani non mollano, sono sulla scia, arrivano sul 12-13. Segna Marziali poi ancora Bonfill Esteban e risultato blindato ad 1 secondo dalla sirena da una parata di Nicosia in inferiorità numerica.

Sugli scudi Basic e Marziali con 4 reti a testa. Poi Irving 2, Del Basso 2, Vlahovic 1 su rigore ed Occhione. Bene la difesa del Telimar in inferiorità: spagnoli a segno 1 volta su 9 in superiorità.

Migliorabile l’attacco con l’uomo in più: 5 su 14 per i palermitani. Ma basta ed avanza per la prima, storica vittoria, in una competizione continentale.