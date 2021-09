Il tecnico Marco Baldineti parla della Len Euro Cup a Sebenico

Il Telimar si prepara per la storica trasferta a Sebenico per la Len Euro Cup

Esordio assoluto del club dell’Addaura in una competizione continentale

Il tecnico Baldinati presenta l’impegno europeo “Buone sensazioni, Ci giocheremo il primato col Solaris”

Meno di una settimana e per il Telimar sarà l’esordio assoluto in una competizione europea di pallanuoto maschile. Dal 30 settembre al 3 ottobre, la squadra palermitana affronterà il girone eliminatorio della Len Euro Cup a Sebenico, in Croazia.

Telimar nel girone A con i padroni di casa del Solaris

Il Telimar è stato nel gruppo A con i padroni di casa del Vk Solaris, gli spagnoli del Cn St Andreu, gli svizzeri del Carouge Natation ed i russi del Shturm 2002 Ruza. Passano al tabellone principale le prime due classificate.

Ottimismo per la storica trasferta

Marco Baldineti, tecnico del club dell’Addaura, analizza l’impegno in Croazia e dopo la vittoriosa trasferta di Siracusa che ha portato la qualificazione ai quarti di finale (final eight) di Coppa Italia col primo posto nel girone – mostra ottimismo. C’è voglia di fare molta esperienza ma anche di passare al secondo girone che inizierebbe subito.

“Abbiamo buone sensazioni – sottolinea Baldineti – abbiamo vinto in casa dell’Ortigia e non è cosa da poco. Adesso siamo concentrati per la trasferta in Croazia. Giocheremo la prima partita con gli spagnoli del Sant’Andreu. Sarà importante per il passaggio del turno: hanno grande grinta come tutte le formazioni iberiche. Faremo esperienza ma scenderemo in vasca per passare il turno”.

“Ci giocheremo il primo posto col Solaris”

Il tecnico del Telimar continua ad analizzare il girone: “Sulla carta ci giocheremo il primo posto col Vk Solaris, formazione croata con grande tradizione (i croati vantano anche una finale in questa competizione raggiunta nella stagione 2006-2007). Giocheranno in casa e questo sicuramente giocherà a loro vantaggio. I russi (vincitori del trofeo nel 2007/08) dovrebbero essere alla nostra portata così come gli svizzeri”.

“Ma c’è tanto da fare”

“Sensazioni buone ma abbiamo molto da fare ancora – osserva Baldineti – perché non è facile trovare gli automatismi con tre giocatori nuovi. Due dei quali non parlano ancora italiano. Basic ed Irwing, tuttavia, sono giocatori di alto livello e già hanno fatto vedere buone cose. Ritengo che la squadra sia al 70 percento per quanto riguarda gli automatismi. E sarà difficile perché la stagione sarà lunga, intensa, e ci saranno difficoltà per allenarsi dato il susseguirsi degli impegni”.

“Difficoltà europee si vedranno nelle partite ad eliminazione”

Marco Baldineti a BlogSicilia spiega quali potrebbero essere le insidie per il Telimar all’esordio in una competizione continentale.

“Non credo che all’inizio sia troppo difficoltoso – prosegue il coach – ma le insidie arriveranno nelle partite dentro-fuori ad eliminazione diretta. Si devono giocare su molta intelligenza e va avanti chi sbaglia meno. Il Telimar non ha mai disputato queste partite e l’unico modo per fare esperienza è giocarle. Vedremo”.

A Sebenico probabile tifo per il Telimar

Il Telimar è ormai pronto per la trasferta in Croazia. Il pubblico sarà tutto per il Vk Solaris ma potrebbe esserci una simpatia per i palermitani: i due stranieri Andrija Vlahović e Andrija Basic sono originari proprio della cittadina croata ed il pubblico potrebbe simpatizzare per il club palermitano.

Le “armi del Telimar”

Quali sono le armi del Telimar? Una difesa grintosa guidata da un portiere in crescita. “Il nostro gioco – sottolinea l’allenatore – si basa una difesa forte, attenta e che chiama tutta la squadra a partecipare. Inoltre, Giammarco Nicosia sta crescendo di stagione in stagione sotto tutti i punti di vista, anche a livello mentale. È un ragazzo molto giovane al suo terzo anno come titolare in A1. Penso che questa possa essere la stagione della sua consacrazione”.

Gli impegni del Telimar nel girone

Esordio per il Telimar il 30 settembre alle 18 con gli spagnoli del San Andreu. L’1 ottobre alle 11.45, i palermitani se la vedranno con lo Shturm Ruza.

Il 2 ottobre, alle 18, il Telimar giocherà con gli svizzeri del Carouge Natation.

Il palinsesto si chiuderà il 3 ottobre alle 11.45 la sfida ai padroni di casa del Vk Solaris.