Il presidente Marcello Giliberti presenta la nuova stagione

Il Telimar si prepara per l’esordio in Len Euro Cup ed in A1

Il presidente Marcello Giliberti “Ci siamo rinforzati, vogliamo ripeterci”

“Non sarà facile: sarà una stagione lunghissima e ricca di impegni”

La final eight di Coppa Italia è stato il primo mini-obiettivo stagionale raggiunto ma adesso, dopo le tre importanti vittorie ottenute a Siracusa lo scorso weekend, il Telimar punta all’esordio in Len Euro Cup ed al massimo campionato nazionale di A1.

Entrambe le competizioni inizieranno tra pochi giorni: la Len Euro Cup inizierà il 30 settembre e fino al 3 ottobre i palermitani saranno a Sebenico, in Croazia; poi il 6 ottobre (ma probabilmente anticipata di un giorno) la prima in campionato in casa con la Waterpolo Milano.

Il presidente Giliberti “Vogliamo ripeterci”

Marcello Giliberti, presidente del club dell’Addaura, presenta quella che sarà una stagione lunghissima e ricca di impegni.

“La scorsa stagione abbiamo ottenuto risultati che sono andati oltre le più rosee aspettative – sottolinea il massimo dirigente palermitano – e siamo stati bravi a capitalizzare quanto fatto ottenendo un quarto posto in campionato ed il terzo in Coppa Italia. Ora vorremmo replicare quanto fatto ma sappiamo che sarà una stagione lunga e complicata a partire dal campionato che avrà una regular season di 26 partite”.

“Abbiamo rinforzato l’organico”

Giliberti parla anche della rosa che in estate si è rinforzata. Gli arrivi dello statunitense Max Irving, già in luce nel girone eliminatorio di Coppa Italia con 8 reti segnate in tre partite e del croato Andrija Basic hanno controbilanciato le partenze di Luca Damonte andato al Ferencvacos in Ungheria, Gabriele Galioto e di Migliaccio adesso alla Waterpolo Palermo in serie B.

“Abbiamo lavorato per rinforzare la rosa per onorare tutti gli impegni – spiega Giliberti – Max Irving ed Andrija Basic fanno sicuramente al caso nostro. Irvin ha già fatto bene in Coppa ma lo conoscevamo anche per quanto fatto con la nazionale americana e nel suo precedente club. Per il tipo di gioco che fa si sposa alla grande con quanto voluto dal nostro tecnico Baldineti. Basic è un giocatore universale, fortissimo in tutte le zone e di grande spessore”.

Un campionato durissimo

La serie A1 maschile 2021/22 si presenta lunghissima. Girone unico a 14 squadre con 26 partite di stagione regolare. Il Telimar punterà a bissare la presenza in final four della scorsa stagione ma per farlo dovrà affrontare diverse squadre.

“Brescia e Pro Recco sono su un altro pianeta – sottolinea Giliberti – mentre altre formazioni – come la nostra – si sono rinforzate. Il Savona (terzo lo scorso campionato ai danni proprio del Telimar), è un team eccellente, l’Ortigia Siracusa ha in Tempesti, Gallo, Napolitano e Vidovic tanta esperienza ed a questo unisce l’entusiasmo dei tanti giovani provenienti dall’Under 20 che ha vinto lo scudetto. Si è rafforzato il Trieste, potrebbe dire la sua il Salerno e bisognerà fare attenzione al Quinto, nostra prossima avversaria in Coppa Italia. Dal canto nostro, come detto, ci siamo rinforzati e punteremo a far crescere anche qualche giovane come ad esempio il portiere classe 2004 Francesco De Totero che ha già debuttato in Coppa Italia”.

Fermento per la Len Euro Cup

C’è molta attesa per la Len Euro Cup che rappresenta l’esordio assoluto del Telimar in una competizione continentale. “Si tratta di un momento storico – osserva Marcello Giliberti – per il nostro club ma anche per la pallanuoto maschile palermitana. Per la prima volta giochiamo in Europa e vogliamo anche qui fare il nostro cammino”.

“Possiamo passare il primo girone”

A Sebenico, in Croazia, dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi, i siciliani sono stati inseriti nel gruppo con i padroni di casa del Vk Solaris, gli spagnoli del Cn St Andreu, gli svizzeri del Carouge Natation ed i russi del Shturm 2002 Ruza.

Passano al tabellone principale le prime due classificate ed il presidente è ottimista. “Possiamo superare il primo girone – spiega – dato che in Croazia troveremo squadre alla nostra portata. I padroni di casa del Vk Solaris dovrebbero essere la formazione più ostica ma con gli spagnoli, gli svizzeri ed i russi possiamo senza dubbio dire la nostra. Inoltre abbiamo avuto ottime indicazioni dalla Coppa Italia soprattutto nel match col Siracusa che abbiamo giocato benissimo nel quale siamo stati sempre in vantaggio ed abbiamo concesso poco”.

A Sebenico, i croati Vlaovic e Basic giocano in casa

“I croati Andrija Vlahović e Andrija Basic sono nativi proprio di Sebenico e possono essere l’arma in più”. Il presidente Marcello Giliberti non ha dubbi sul fatto che la coppia di giocatori croati possa essere l’ago della bilancia. Per loro sarà come giocare in casa ed il Telimar potrà senza dubbio sfruttare la loro esperienza.

Rimane il rammarico per il Covid19, se la Sicilia fosse in zona bianca, infatti, molto probabilmente il club palermitano avrebbe richiesto la possibilità di ospitare il girone successivo, quello del tabellone principale, che classifica le squadre alla fase ad eliminazione diretta.

Il Telimar si gioca l’accesso al secondo round di qualificazione che si svolgerà in una sede da destinare dall’8 al 10 ottobre prossimi. La formula poi prevede quarti di finale con partite di andata e ritorno (27 ottobre, 10 novembre), semifinali il 12 gennaio e 9 febbraio, e finali per il 5 e 26 marzo.