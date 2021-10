Dall'8 al 10 ottobre nell'impianto di viale del Fante

Il Telimar ospiterà il girone del secondo turno della coppa europea

Lo annuncia il presidente del club Marcello Giliberti

“Un premio dalla Ligue Européenne de Natation”

Dopo aver vinto a punteggio pieno il girone del primo turno di Euro Len Cup di pallanuoto a Sebenico, in Croazia, il Telimar giocherà il girone della seconda fase in casa, a Palermo, alla piscina Olimpica di viale del Fante dall’8 al 10 ottobre. Gli avversari saranno il Team Strasbourg SNS, i serbi del VK Sabac e gli ungheresi del BVSC Zuglo Budapest.

Un premio dalla Ligue Européenne de Natation con l’assegnazione della sede della seconda tappa europea. Lo dice il presidente del Telimar, Marcello Giliberti: “Quattro meritatissime vittorie in altrettante partite, primi nel nostro girone. Siamo stati veramente grandi – osserva il massimo dirigente del club dell’Addaura – battendo in questo ultimo match i padroni di casa croati del Solaris Sibenik, altezza e peso medio 200 cm per 110 kg. Una partita che abbiamo sempre condotto in vantaggio. Esordio in Europa straordinario, premiato dalla Ligue Européenne de Natation con l’assegnazione della sede della seconda tappa europea a Palermo”.

Palermo torna così ad ospitare la grande pallanuoto dopo aver ospitato di recente la final four di Coppa Italia che ha visto il Telimar giungere al terzo posto.

Capienza al 50% per il Covid19

Continua Giliberti: “Giocheremo il prossimo fine settimana, dall’8 al 10 ottobre, portando il top dell’Europa sportiva nella nostra amata città. I nostri ragazzi dovranno assolutamente giocare a porte aperte, con in tribuna il pubblico al momento consentito dalle vigenti norme finalizzate al contenimento del contagio da covid19, quindi sino ad un massimo di 490 persone, al 50% della loro capienza massima”.

Agibilità dovrebbe arrivare il 5 ottobre

Prosegue il presidente del Telimar: “Il Servizio Sport del Comune di Palermo e la Commissione Comunale preposta al rilascio dell’Agibilità stanno lavorando per il rilascio di un rinnovo provvisorio, cosa che dovrebbe trovare approvazione già martedì 5 ottobre”.