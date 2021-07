Un derby che vale la promozione

Il 14 luglio all’Olimpica di viale del Fante (inizio alle 18) Waterpolo e Cus Palermo si giocano la stagione

Se la squadra allenata da Filippo Puleo dovesse vincere andrebbe per la prima volta in A2

In caso di vittoria, il Cus porterebbe la sfida alla bella del 17 luglio

La Waterpolo per una storica prima volta, La Braciera Cus Palermo per rimettere in gioco il discorso promozione. Entrambe con l’obiettivo della serie A2. Si gioca con queste motivazioni la sfida di ritorno della finale dei play off promozione del campionato di serie B di pallanuoto maschile, in programma il 14 luglio alle 18 (arbitri Baretta e Gioacchini) alla piscina Olimpica di viale del Fante.

A caccia della “prima volta”

I ‘padroni di casa’ della Waterpolo Palermo dopo aver portato (in modo rocambolesco ed allo scadere) la sfida di andata ai rigori e vinta hanno il match point per la storica promozione nella seconda serie nazionale. Per il club presieduto da Antonio Coglitore si tratterebbe della prima volta.

Il giovane Pettonati torna dalla nazionale Under 15

Per l’occasione torna il giovanissimo centrovasca Francesco Pettonati, reduce dalla bella esperienza in nazionale Under 15 nel campionato Europeo che si è svolto a Loulé, in Portogallo. Pettonati è stato uno dei protagonisti in calottina azzurra ed ha conquistato il sesto posto continentale. Rientra anche il portiere titolare Pasquale Palermo che all’andata non era al meglio.

Pomar “Squadra concentrata, partita aperta”

“La squadra è molto concentrata. Abbiamo affrontato i nostri play off serenamente perché avevamo da guadagnare e sapevamo della forza degli avversari. Questa vittoria ai rigori in gara uno ci obbliga tra virgolette a provarci. Non è facile, restano le difficoltà di prima. Giocare all’Olimpica? Sarà la stessa cosa, giocheremo senza pubblico ed il Cus ha giocato tutta la regular season in questa vasca. È un derby: sarà una partita aperta, speriamo avvincente come gara 1. Siamo già molto contenti. Si, per noi sarebbe la prima volta in A2”.

La Waterpolo ci aveva provato diverse stagioni fa

La Waterpolo ha raggiunto la finalissima dei play off per la promozione in A2 due volte nella sua storia. Nel 2010-2011 e nel 2011-12. Rispettivamente con la Basilicata Nuoto e Roma Nuoto. In entrambe le occasioni gli avversari si imposero sia all’andata che al ritorno chiudendo la porta in faccia ai palermitani.

Cus Palermo a caccia del riscatto

Gli universitari di Giampiero Occhione, però, puntano al riscatto e dopo aver perso, sia pure ai rigori, la prima partita stagionale hanno l’obbligo di vincere per portare la sfida alla bella e giocarsi il tutto per tutto “in casa” il prossimo 17 luglio.