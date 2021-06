Pallanuoto serie B, buona la prima per Cus Palermo e Waterpolo nei playoff per la A2

Edoardo Ullo di

28/06/2021

Nell’andata delle semifinali, Cus Palermo vittorioso per 11-9 sull’Etna Waterpolo L’impresa di giornata la firma la Waterpolo che espugna Napoli per 10-9 Gara 2 si gioca il 30 giugno a campi invertiti, eventuale gara 3 Ossidiana Messina e Waterpolo Catania si impongono nell’andata dei playout Chi ben comincia… La Braciera Cus Palermo e Waterpolo partono col piede giusto nei playoff per la promozione in serie A2 di pallanuoto maschile. Nella gara 1 delle semifinali, infatti, il Cus Palermo si impone in casa per 11-9 nel derby siciliano contro l’Etna Waterpolo. Nell’altro incrocio, invece, impresa della Waterpolo Palermo che espugna Napoli per 10-9 sulla forte Cesport. Pronostico rispettato per il Cus Alla vigilia di questa sfida, gli universitari guidati da Giampiero Occhione erano i favoriti grazie ad un ruolino di marcia impressionante nella stagione regolare impreziosito da 8 vittorie in altrettante partite di regular season. Tuttavia, l’Etna Waterpolo ha iniziato la sfida senza timori reverenziali mettendo in difficoltà i giallorossoneri soprattutto nella prima frazione. Il doppio vantaggio iniziale degli etnei costringe all’inseguimento il sette palermitano che recupera con Ferlito e Szabo. Ancora fiammata ospite ma Mazzi ristabilisce la parità e sempre nel corso del primo parziale Ferlito e Claudio Geloso portano in avanti gli universitari sul 5-3. Da qui in avanti, La Braciera Cus Palermo si trova a gestire il vantaggio. Nella seconda frazione ancora Ferlito e Diego Geloso portano il punteggio sul 7-4 all’intervallo lungo. Etnei mai domi La terza frazione è aperta da una nuova marcatura di Diego Geloso ma sull’8-4, e col massimo vantaggio dei palermitani, gli ospiti trovano la forza di reagire portandosi sull’8-7, poi Giorgio Occhione riporta a +2 i suoi. Nell’ultimo quarto gli etnei si avvicinano ancora ma sul 9-8, l’ungherese Szabo con due tiri da fuori ristabilisce il doppio vantaggio siglando prima il 10-8 e poi l’11-9. “Gara difficile – ha sottolineato il tecnico Giampiero Occhione – nella quale la nostra esperienza ha avuto un peso importante. A tratti siamo stati imprecisi, con errori che possiamo sicuramente evitare nel corso della partita di Catania”. Waterpolo corsaro a Napoli Il risultato a sorpresa delle semifinali di andata di questi play off è sicuramente la vittoria esterna della Waterpolo Palermo a Napoli. Il sette di Filippo Puleo espugna per 10-9 la vasca della Cesport ed infligge la prima sconfitta stagionale ai partenopei. Colpo grosso, per i palermitani che alla fine della regular season avevano chiuso al secondo posto il girone 8 della cadetteria mentre i padroni di casa avevano vinto senza grossi patemi d’animo il raggruppamento 7. Il match molto equilibrato viene risolto da una prodezza di Davide Di Maio che nel finale regala il successo fondamentale per i suoi e condanna i forti avversari. Il 30 giugno i match di ritorno Non c’è tempo per i calcoli, mercoledì 30 giugno si giocheranno i match di ritorno a sedi invertite. Il Cus Palermo farà visita all’Etna Waterpolo alla piscina Scuderi di Catania (inizio alle 18). La Waterpolo Palermo, invece, riceverà la Cesport all’Olimpica di viale del Fante alle 14.30. I playoff si giocano al meglio delle tre partite. In caso di ulteriore successo le due palermitane andranno in finale (sempre al meglio di tre match) per l’unico posto che porta in A2 nazionale. Ossidiana e Waterpolo Catania nei playout Ossidiana Messina e Waterpolo Catania protagoniste in gara 1 dei playout per evitare la retrocessione in serie C. I peloritani si impongono in trasferta per 14-13 nel derby siciliano con la Rarinantes Palermo 89. Gli etnei vincono 11-8 la stracittadina con la Brizz Nuoto Acireale alla Scuderi. Anche in questo caso, gara 2 si giocherà il 30 giugno a campi invertiti. Alle 17, al Cus Messina, l’Ossidiana riceverà la Rarinantes Palermo 89, mentre alla piscina Scuderi si giocherà il derby etneo tra Waterpolo Catania e Brizz Nuoto Acireale. Foto: pagina Facebook della Waterpolo Palermo.

Nell’andata delle semifinali, Cus Palermo vittorioso per 11-9 sull’Etna Waterpolo

L’impresa di giornata la firma la Waterpolo che espugna Napoli per 10-9

Gara 2 si gioca il 30 giugno a campi invertiti, eventuale gara 3

Ossidiana Messina e Waterpolo Catania si impongono nell’andata dei playout

Chi ben comincia… La Braciera Cus Palermo e Waterpolo partono col piede giusto nei playoff per la promozione in serie A2 di pallanuoto maschile.

Nella gara 1 delle semifinali, infatti, il Cus Palermo si impone in casa per 11-9 nel derby siciliano contro l’Etna Waterpolo. Nell’altro incrocio, invece, impresa della Waterpolo Palermo che espugna Napoli per 10-9 sulla forte Cesport.

Pronostico rispettato per il Cus

Alla vigilia di questa sfida, gli universitari guidati da Giampiero Occhione erano i favoriti grazie ad un ruolino di marcia impressionante nella stagione regolare impreziosito da 8 vittorie in altrettante partite di regular season.

Tuttavia, l’Etna Waterpolo ha iniziato la sfida senza timori reverenziali mettendo in difficoltà i giallorossoneri soprattutto nella prima frazione. Il doppio vantaggio iniziale degli etnei costringe all’inseguimento il sette palermitano che recupera con Ferlito e Szabo. Ancora fiammata ospite ma Mazzi ristabilisce la parità e sempre nel corso del primo parziale Ferlito e Claudio Geloso portano in avanti gli universitari sul 5-3. Da qui in avanti, La Braciera Cus Palermo si trova a gestire il vantaggio. Nella seconda frazione ancora Ferlito e Diego Geloso portano il punteggio sul 7-4 all’intervallo lungo.

Etnei mai domi

La terza frazione è aperta da una nuova marcatura di Diego Geloso ma sull’8-4, e col massimo vantaggio dei palermitani, gli ospiti trovano la forza di reagire portandosi sull’8-7, poi Giorgio Occhione riporta a +2 i suoi.

Nell’ultimo quarto gli etnei si avvicinano ancora ma sul 9-8, l’ungherese Szabo con due tiri da fuori ristabilisce il doppio vantaggio siglando prima il 10-8 e poi l’11-9.

“Gara difficile – ha sottolineato il tecnico Giampiero Occhione – nella quale la nostra esperienza ha avuto un peso importante. A tratti siamo stati imprecisi, con errori che possiamo sicuramente evitare nel corso della partita di Catania”.

Waterpolo corsaro a Napoli

Il risultato a sorpresa delle semifinali di andata di questi play off è sicuramente la vittoria esterna della Waterpolo Palermo a Napoli. Il sette di Filippo Puleo espugna per 10-9 la vasca della Cesport ed infligge la prima sconfitta stagionale ai partenopei. Colpo grosso, per i palermitani che alla fine della regular season avevano chiuso al secondo posto il girone 8 della cadetteria mentre i padroni di casa avevano vinto senza grossi patemi d’animo il raggruppamento 7.

Il match molto equilibrato viene risolto da una prodezza di Davide Di Maio che nel finale regala il successo fondamentale per i suoi e condanna i forti avversari.

Il 30 giugno i match di ritorno

Non c’è tempo per i calcoli, mercoledì 30 giugno si giocheranno i match di ritorno a sedi invertite. Il Cus Palermo farà visita all’Etna Waterpolo alla piscina Scuderi di Catania (inizio alle 18). La Waterpolo Palermo, invece, riceverà la Cesport all’Olimpica di viale del Fante alle 14.30.

I playoff si giocano al meglio delle tre partite. In caso di ulteriore successo le due palermitane andranno in finale (sempre al meglio di tre match) per l’unico posto che porta in A2 nazionale.

Ossidiana e Waterpolo Catania nei playout

Ossidiana Messina e Waterpolo Catania protagoniste in gara 1 dei playout per evitare la retrocessione in serie C.

I peloritani si impongono in trasferta per 14-13 nel derby siciliano con la Rarinantes Palermo 89. Gli etnei vincono 11-8 la stracittadina con la Brizz Nuoto Acireale alla Scuderi.

Anche in questo caso, gara 2 si giocherà il 30 giugno a campi invertiti. Alle 17, al Cus Messina, l’Ossidiana riceverà la Rarinantes Palermo 89, mentre alla piscina Scuderi si giocherà il derby etneo tra Waterpolo Catania e Brizz Nuoto Acireale.

Foto: pagina Facebook della Waterpolo Palermo.