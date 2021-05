Gara 2 finale terzo posto all’Olimpica vale anche accesso a Champions

Il Telimar ha un solo risultato con la Rari Nantes Savona

Gli ospiti hanno vinto gara 1 per 8-5

In caso di vittoria dei palermitani, la bella per la Champions si disputerà giovedì sempre all’Olimpica

L’obiettivo è uno solo: la vittoria. Il Telimar ospita domani, mercoledì 26 maggio, la Rari Nantes Savona per gara 2 della finale per il terzo posto del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile con questo imperativo. Se il club dell’Addaura vorrà centrare la terza piazza ma soprattutto l’altrettanto storica qualificazione al preliminare di Champions 2021/22 avrà l’obbligo di battere i liguri per provare a giocarsi tutto in gara 3 che si giocherebbe dopodomani, giovedì 27.

All’andata i palermitani si arresero 8-5 alla Piscina Zannelli di Savona al termine di un match poco fortunato, condotto per tre quarti di gara ma perso all’ultima frazione.

Domani alle 18 gara 2

La sfida di domani pomeriggio all’Olimpica di viale del Fante (inizio alle 18, arbitri Frauenfelder e Calabrò, sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto) si giocherà a porte chiuse per le norme anti-Covid19.

La preparazione alla sfida

Una settimana per resettare la mente e dimenticare l’ultima frazione di gioco del match disputato alla Piscina Zanelli di Savona, in cui soltanto negli ultimi otto minuti è mancata la giusta lucidità in attacco agli uomini di Baldineti, orfani del centroboa Marziali, out per infortunio alla mano destra.

Marco Baldineti, tecnico del Telimar sottolinea: “Sono contentissimo per quello che hanno fatto i miei ragazzi a Savona perché hanno saputo sopperire alla mancanza di Marziali con grande determinazione e hanno tenuto testa al pressing alto di una squadra costruita appositamente per arrivare quest’anno a giocarsi la Final Four Scudetto. Lo dimostra il fatto che Trieste e Ortigia, seppur ben attrezzate, sono state scavalcate”.

Avversario di livello

Baldineti osserva: “Il team ligure guidato da Alberto Angelini, infatti, ha tra i suoi titolari ben cinque campioni, con anni di esperienza a livello nazionale e internazionale, tra serie A, coppe europee, Mondiali e Olimpiadi. In fondo, gara 1 è stata decisa proprio da 3 goal di Rizzo, Molina, e Fondelli. Mi piace l’atteggiamento dei miei ragazzi: hanno voglia di vincere, ma questo non diventa un peso per loro, non hanno quella pressione che c’è dall’altra parte, perché mentre noi ci stiamo godendo il momento, l’essere arrivati in così pochi mesi a giocarci l’accesso ai preliminari di Champions – conclude – , il Savona, invece, è quasi costretto a vincere per giustificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora”.

“Qualificazione Len Cup non ci appaga”

Il Telimar è già qualificato per una competizione europea. Prima volta nella sua storia. I palermitani, infatti, mal che vada, giocheranno la prossima stagione in Len Cup.

Ma questo traguardo non appaga il presidente Marcello Giliberti che sottolinea: “Domani tutta la squadra entrerà in acqua per ribaltare il risultato di gara 1, sapendo che una vittoria, giocando alla perfezione, potrà arrivare. L’avere già conquistato l’accesso alla LEN Cup ed il terzo posto in Coppa Italia non ci ha ancora appagati; riteniamo di potercela giocare alla pari contro il fortissimo Savona e di poter arrivare a gara 3, dove poi potrà succedere di tutto. Dobbiamo soltanto essere più determinati in attacco, capitalizzando l’importante potenziale offensivo di questo nostro straordinario gruppo, ben sapendo di essere dietro ben coperti da una difesa perfettamente orchestrata da coach Baldineti, che sa di poter contare sul nostro bravo Gimmo Nicosia, uno dei migliori portieri attualmente presenti sulla piazza non solo italiana. Purtroppo, giocheremo ancora una volta senza pubblico, ma la spinta verrà comunque da tutto un intero ambiente che ormai ci segue anche in remoto con grande costanza e passione, consapevole delle imprese che stiamo compiendo in questa stagione”.

Le probabili formazioni

Telimar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Galioto, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Giliberti, 8.Fabiano, 9.Lo Cascio, 10.Damonte, 11.Lo Dico, 12.Migliaccio, 13.Washburn – Allenatore: Marco Baldineti.

RN Savona: 1.Massaro, 2.Patchaliev, 3.Maricone, 4.Vuskovic, 5.Molina Rios, 6.Rizzo, 7.Caldieri, 8.Bruni, 9.Campopiano, 10.Fondelli, 11.Iocchi Gratta, 12.Bertino, 13.Da Rold – Allenatore: Alberto Angelini.

Arbitri: Vittorio Frauenfelder, di Salerno, e Massimo Calabrò, di Macerata (CE) – Delegato: Giovanni Del Bosco, di Palermo.