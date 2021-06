Tre siciliane per una promozione

Il 26 giugno, il Cus Palermo riceverà all’Olimpica l’Etna Waterpolo

Trasferta a Napoli per la Waterpolo Palermo

Derby siciliani nei playout per evitare la C: RariNantes Palermo 89-Ossidiana Messina e Brizz Nuoto-Waterpolo Catania

Dentro o fuori. È l’ora della verità. Sabato 26 giugno si giocano le semifinali di andata dei playoff promozione del campionato di serie B di pallanuoto maschile. Tre le siciliane al via di questa appendice che assegnerà un solo posto per la serie A2 nazionale. La Braciera Cus Palermo, Waterpolo Palermo ed Etna Waterpolo si giocano la stagione in match decisivi di andata e ritorno con eventuale bella.

Il Cus Palermo ci prova nel derby

Tra le squadre favorite per la promozione in A2 c’è sicuramente La Braciera Cus Palermo. La squadra allenata da Giampiero Occhione ha finora disputato una stagione perfetta. Ha dominato nettamente il girone 8 della cadetteria vincendo tutte le sue partite.

Numeri impressionanti, da schiacciasassi, per il sette cussino che non ha lasciato neppure le briciole ai suoi avversari chiudendo la regular season a punteggio pieno con 24 punti, frutto di 8 vittorie in altrettante partite, 119 gol fatti e 48 subiti. Numeri che confermano la volontà del club giallorossonero di voler fortemente il salto di categoria. Impresa sfiorata nelle ultime tre stagioni ma sfuggita sempre di poco e sul più bello, dopo il raggiungimento della finalissima.

La Braciera Cus Palermo sabato 26 giugno riceverà alle 18 alla piscina Olimpica di viale del Fante l’Etna Waterpolo, squadra che ha chiuso al secondo posto il girone 7 arrivando dietro soltanto al Napoli ed avendo ragione della concorrenza di Crotone, Brizz Nuoto ed Ossidiana Messina. Numeri meno appariscenti rispetto agli avversari: 68 reti fatte, 57 subite.

Waterpolo a Napoli

Trasferta a Napoli per la Waterpolo Palermo che grazie al secondo posto nel girone 8, dietro alla corazzata Cus Palermo, ha guadagnato l’accesso alle semifinali per la A2.

I ragazzi allenati da Filippo Puleo proveranno a sgambettare la vincitrice del girone 7. La sfida si giocherà il 26 giugno con match di ritorno alla piscina Olimpica di viale del Fante per il 30 giugno alle 14,30. Eventuale bella si giocherà a Napoli, il 3 luglio.

La squadra capitanata da Mario Raimondo ha disputato un’ottima regular season conquistando la piazza d’onore con 16 punti, frutto di 5 affermazioni, un pareggio (decisivo con la Acese, rivale diretta per la corsa ai play off) e le due sconfitte con il Cus.

La formula dei playoff

I playoff hanno per la promizione in serie A2 hanno una formula piuttosto rodata: la prima del girone 7 affronta la seconda del girone 8; la prima del girone 8, affronta la seconda del girone 7. Semifinali al meglio delle tre partite, chi vince due sfide passa. Gara di andata ed eventuale bella si disputano in casa della prima classificata del girone della stagione regolare. Le due vincneti da queste sfide incrociate si giocheranno il posto in seconda serie nazionale nella finalissima anch’essa al meglio delle tre gare.

Si giocano anche i playout per evitare la C

Non solo playoff promozione per il 26 febbraio. Quattro squadre siciliane si giocheranno la permanenza in cadetteria per evitare la serie C. Queste le sfide: la RariNantes Palermo 89 sfiderà l’Ossidiana Messina all’Olimpica (prima palla a due alle 16), e derby tutto etneo tra Brizz Nuoto Acireale e Waterpolo Catania che si disputa alla piscina Scuderi di Catania alle 17.