Anche la Vibonese ha detto no ai Playoff

Sei società hanno deciso di rinunciare alla disputa dei Playoff: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, Pro Patria e Vibonese. Lo ha comunicato la Lega Pro in una nota dopo un’assemblea dei club.

Ora, le società ammesse al primo turno del girone disputeranno una gara unica in casa della squadra meglio classificata.

In relazione alle graduatorie questi i relativi accoppiamenti del Girone B: Padova – Sambenedettese, Feralpisalò – Modena, Piacenza – Triestina. Gli abbinamenti delle società ammesse al primo turno dei gironi A e C saranno definiti dopo lo svolgimento della finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020 in programma sabato 27 giugno 2020 tra Juventus Under 23 e Ternana.

Cosa cambia per il Catania?

Se i bianconeri dovesso vincere la finale, gli etnei affronterebbero la Virtus Francavilla allo stadio Massimino l’1 luglio 2020. Se a vincere dovessero essere gli umbri, la Ternana libererebbe un posto – perché accederebbe alla fase finale dei Playoff – e il Catania, quindi, affronterebbe la Vibonese. Tuttavia, come riportato oggi, la squadra di Vibo Valentia ha deciso di rinunciare all’eventuale spareggio, per cui i siciliani vincerebbero la partita a tavolino (3-0) e al prossimo turno, domenica 5 luglio, incontrerebbero la vincente tra Catanzaro e Teramo.