Battute ancora Etna Waterpolo e Cesport Italia Napoli

Gli universitari vincono 14-7 in trasferta eliminando l’Etna Waterpolo

La Waterpolo Palermo ha la meglio della forte Cesport Italia Napoli per 9-7

Il 10 luglio gara 1 della finalissima che mette in palio un posto per la A2

Retrocedono in serie C la Rarinantes Palermo 89 e la Brizz Nuoto

La Braciera Cus Palermo e Waterpolo si sfideranno per un posto in A2. Sarà, dunque, la sfida stracittadina a decidere chi approderà, al meglio delle tre gare, nella seconda serie nazionale di pallanuoto maschile.

Entrambe le squadre hanno, infatti, vinto anche gara 2 delle semifinali dei playoff. Nelle gare di ritorno, il Cus Palermo ha espugnato 14-7 la piscina Scuderi superando l’Etna Waterpolo; la Waterpolo Palermo ha avuto la meglio della Cesport Italia Napoli per 9-7. Le finali inizieranno il 10 luglio con la certezza (sportiva) che nella stagione 2021/2022 avrà ai nastri di partenza una squadra palermitana.

Per il Cus è la terza finale consecutiva

Gli universitari allenati da Giampiero Occhione si qualificano dunque per la terza finalissima consecutiva. E dopo aver superato l’Etna Waterpolo all’andata per 9-7 concedono il bis anche a Catania con un più largo 14-7 maturato al termine di un match iniziato in salita ma concluso in scioltezza.

L’avvio, infatti, non è facile: i padroni di casa partono a razzo e vanno sul 2-0, ma c’è la reazione cussina che con 3 reti ribalta la situazione alla fine della prima frazione. Da li in poi, i giallorossoneri controllano chiudendo il secondo parziale in vantaggio di due reti (6-4) ed il terzo di tre (9-6). Nell’ultimo quarto, c’è invece l’assolo palermitano con un parziale di 5-1 che manda in finale il sette cussino. Alla fine, Diego Geloso con 4 reti è stato il miglior marcatore dei suoi, poi due reti a testa per Ferlito, Claudio Geloso e Guareschi e marcature singole per Szabo, Mineo, Mazzi e Russo.

“Con grande umiltà arriviamo a questa finale, la terza consecutiva – sottolinea il tecnico Giampiero Occhione – abbiamo lavorato per tornare a questo punto e i ragazzi lo hanno fatto con impegno e determinazione. Affronteremo una squadra per la quale nutriamo grande rispetto, capace di giocare un campionato ambizioso e una semifinale importante. Con voglia, fame e umiltà siamo pronti alla battaglia”.

La Waterpolo completa l’impresa in casa

La Waterpolo Palermo firma il suo capolavoro eliminando la favorita Cesport Italia Napoli. Alla piscina Olimpica di viale del Fante, il sette palermitano allenato da Filippo Puleo ha superato per 9-7 quello partenopeo. All’andata la Waterpolo aveva vinto in trasferta per 10-9. Con merito il team palermitano si giocherà un posto in A2 avendo superato una delle candidate più autorevoli per la promozione.

Appuntamento al 10 luglio

Gara 1 della finale playoff si giocherà il 10 luglio. Devono essere ancora decisi gli orari. Gara 2 si disputerà il 14, eventuale bella il 17.

Playout, Ossidiana Messina e Waterpolo Catania salve

Ossidiana Messina e Waterpolo Catania vincono anche le sfide di ritorno dei playout per evitare la serie C. I peloritani si aggiudicano in casa di misura per 8-7 sulla Rarinantes Palermo 89 (all’andata era finita 14-13 per i messinesi). La Waterpolo Catania fa suo il derby etneo con la Brizz Nuoto per 9-7 (gara 1 era finita 11-8).

Retrocedono in serie C, dunque, la Rarinantes Palermo 89 e la Brizz Nuoto.

Foto: un momento della sfida della regular season tra Cus Palermo-Wp Catania