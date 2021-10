L’Ortigia sfiderà lo Szolnoki Dozsa detentore del trofeo. Andata 27 ottobre, ritorno 10 novembre

Effettuati i sorteggi per i quarti di finale della competizione europea

Telimar con i campioni di Croazia dell’Havk Mladost Zagabria

Ortigia con i fortissimi ungheresi dello Szolnoki Dozsa guidati dal portiere Nagy

Il Telimar con i croati dell’Havk Mladost Zagabria, l’Ortigia con gli ungheresi dello Szolnoki Dozsa. L’urna di Nyon ha decretato questi accoppiamenti per le due squadre siciliane impegnate nei quarti di finale della Len Euro Cup di pallanuoto maschile.

Si tratta di due formazioni eliminate nel terzo turno di Champions. Suggestivi e difficilissimi gli incroci con due squadre che nella scorsa stagione hanno vinto i rispettivi campionati nazionali.

Sfide di andata e ritorno

Si comincia a fare sul serio anche in Europa col primo turno ad eliminazione diretta che dimezzeranno le “magnifiche otto” giunte fin qui. Le sfide di andata dei quarti di finale si disputeranno il prossimo 27 ottobre mentre i match di ritorno saranno giocati il 10 novembre.

I palermitani del Telimar, dopo aver vinto brillantemente i due gironi eliminatori – il primo a Sebenico ed il secondo in casa col gran rammarico di aver disputato le partite all’Olimpica senza pubblico – giocheranno l’andata a Zagabria. Per 10 novembre, il club dell’Addaura giocherà all’Olimpica. Ed in quell’occasione si spera che l’impianto possa essere aperto agli spettatori.

L’Ortigia, invece, riceverà, sempre il 10 ottobre, gli ungheresi dello Szolnoki Dosza.

Gli avversari di Telimar ed Ortigia

Le due avversarie delle siciliane sono “retrocesse” dalla Champions. I croati dell’Havk Mladost Zagabria sono i campioni nazionali, hanno rivinto il titolo dopo 13 anni) stati eliminati dalla massima competizione continentale dopo aver perso i due derby con lo Jadran Spalato, il primo per 14-7, il ritorno per 7-3 in casa. I campioni di Croazia hanno un importante palmares fatto di 11 titoli nazionali, 10 coppe nazionali. Ed hanno conquistato 7 euroleghe (Champions) di cui l’ultima nel 1995-96, una Coppa Len nel 2001 e tre Supercoppe Len.

Lo Szolnoki Dosza è stato fermato in Champions dai connazionali dell’Osc Budabest che avevano ipotecato il passaggio del turno nella massima competizione continentale già dal match di andata, vinto abbondantemente in trasferta per 16-5. Vano il successo esterno nella partita di ritorno per 12-10. Lo Szolnoki Dosza, campione ungherese in carica, ha vinto l’ultima Len Euro Cup e nel 2016-2017 hanno conquistato anche la Champions. Centrando poi anche la Supercoppa Len. Tanti i campioni presenti nella formazione magiara. Tra questi Viktor Nagy, uno dei migliori interpreti di questo ruolo nella pallanuoto. In bacheca anche 10 titoli nazionali, l’ultimo vinto la scorsa stagione e 6 Coppe d’Ungheria.

Gli altri accoppiamenti

Queste le altre sfide dei quarti di finale di Len Euro Cup:

Astarlpool Sabadell (Spagna)-Savona

Cn Barcellona (Spagna)-Bsvc Zuglo (Ungheria)

In palio le semifinali

Le doppie sfide di andata e ritorno mettono in palio le semifinali che si disputeranno il 12 gennaio ed il 9 febbraio, le finali il 5 ed il 26 marzo.

Telimar esordiente assoluto, Ortigia corteggia la Coppa

Il Telimar ha fatto il suo esordio assoluto nella kermesse continentale. L’essere arrivati tra le prime otto è già un bel risultato ma la voglia di continuare ad andare avanti sicuramente farà parte delle motivazioni del sette di Baldineti.

Più smaliziato è l’Ortigia che ha raggiunto la finale nell’edizione 2019-20, sospesa per la pandemia quando gli aretusei avevano ottenuto il diritto a disputare l’epilogo superando in semifinale i romeni dell’Oradea nelle doppie sfide di semifinale. Avrebbero atteso la vincente tra Brescia e gli ungheresi dell’Egri. Nondimeno, nella stagione precedente, l’Ortigia si arrese nel doppio confronto di semifinale ai francesi del Marsiglia che poi vinsero il trofeo.