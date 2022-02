Pallanuoto, serie A1 femminile, martedì 8 febbraio alle 15.30

Nuovamente in acqua l’Ekipe Orizzonte. Le campionesse d’Italia domani, martedì 8 febbraio, riceveranno alle 15.30 la Florentia alla piscina Scuderi di Catania. Le due formazioni si troveranno di fronte per il recupero della settima giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallanuoto. La sfida non si è giocata lo scorso 4 dicembre per la positività al Covid19 di diverse atlete della formazione etnea.

L’obiettivo del sette allenato da Martina Miceli è quello di centrare una nuova vittoria e continuare il momento positivo. Trend fatto di tre vittorie consecutive nelle prime tre uscite di questo 2022. Le etnee hanno battuto nettamente sabato scorso il Bc Milano in trasferta e superato a domicilio la settimana precedente le resistenze di Verona e Trieste nei recuperi. I pronostici favoriscono la squadra di casa: le toscane sono terzultime con 7 punti in classifica.

Ekipe Orizzonte vicina al terzo posto

Le rossazzurre grazie a questi tre successi hanno consolidato la zona play off con la quarta posizione a quota 18, con 6 lunghezze di vantaggio sulla Pallanuoto Trieste. Un nuovo successo, però, permetterebbe loro di avvicinarsi ad un solo punto alla terza piazza, occupata dal Verona che attualmente staziona in graduatoria a 22.

Primo impegno casalingo del 2022

Per le catanesi sarà la prima delle due partite casalinghe della settimana, considerando anche la sfida in programma sabato pomeriggio (12 febbraio) contro la capolista Sis Roma. Quest’ultima può essere considerata un vero e proprio test per le gare che assegneranno il titolo.

Viacava “Pausa troppo lunga, felici di giocare”

Sarà quindi fondamentale continuare a lavorare per migliorare lo stato di forma del gruppo, che ha dimostrato di avere grande voglia di tornare a giocare, come sottolineato alla vigilia dalla numero 4 dell’Ekipe Orizzonte: “Sicuramente – ha detto Giulia Viacava – la pausa di campionato è stata veramente troppo lunga e tutte siamo davvero felici di aver ricominciato a giocare, perché ne avevamo assolutamente bisogno. Domani finalmente giocheremo di nuovo in casa, malgrado la partita si disputi a porte chiuse”.

E prosegue: “Sarà un match importante anche in considerazione del fatto che sabato avremo un’altra sfida impegnativa, contro Roma, che aspettiamo da tempo per cercare di riscattare la prestazione dell’andata, che non è stata certamente ai nostri migliori livelli”.

Viacava conclude: “In quest’ultimo periodo abbiamo lavorato molto bene e infatti, da quando siamo tornate in campo, abbiamo subito fatto capire di avere grande voglia di fare bene. Non vediamo l’ora di giocare sia la partita di domani che quella di sabato”.

Ekipe Orizzonte-Florentia a porte chiuse

La sfida tra Ekipe Orizzonte e RN Florentia si giocherà a porte chiuse, in linea con le norme per il contenimento della diffusione del Covid19. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del club catanese.