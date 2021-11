Le atlete sono vaccinate, stanno bene e sono in isolamento

Quattro giocatrici dell’Ekipe Orizzonte sono risultate positive al Covid19 durante gli ultimi test. Ne dà notizia la società etnea senza però rilevare i nomi.

Le atlete, tutte regolarmente vaccinate, stanno bene e sono già in isolamento. Rinviata, quindi, la sfida della sesta giornata del massimo campionato femminile con la Pallanuoto Trieste che si sarebbe dovuta disputare il 27 novembre alle 18.30.

Partita rinviata a data da destinarsi

Il match è stato rinviato a data da destinarsi. La sfida avrebbe messo in palio tre punti per la quarta posizione con le giuliane quinte a quota 6 e le etnee campionesse d’Italia in quarta piazza con 9 punti dopo le prime cinque partite in virtù di tre affermazioni casalinghe. La squadra di Martina Miceli è ancora a bocca asciutta in trasferta dopo le due sconfitte con Sis Roma e Plebiscito Padova.

Giocata in settimana la sfida col Bogliasco

In settimana le rossazzurre hanno giocato a Catania e vinto facilmente la sfida col Bogliasco per 22-9.

La settimana scorsa il girone di Coppa Campioni in Portogallo

L’Ekipe Orizzonte ha disputato la settimana scorsa la trasferta ad Oporto per il girone eliminatorio di Euro League. Le catanesi hanno chiuso al secondo posto con 9 punti in 4 gare dietro soltanto alle spagnole dell’Astralpool Sabadell qualificandosi al turno successivo. Battute 15-14 le greche dell’Ethnikos Pireo. Poi il successo netto per 21-6 con le slovacche dell’Olympia Kosice. Ancora più netto, invece, l’affermazione sulle padrone di casa della Pacense: 25-2 in una gara senza storia.

Nell’Ortigia, Napolitano e Mirarchi positivi

La settimana scorsa, due giocatori dell’Ortigia, formazione che milita nel massimo campionato maschile di pallanuoto, Christian Napolitano e Cristiano Mirarchi, sono risultati positivi. I due atleti sono ancora fuori rosa a distanza di oltre 10 giorni ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Appresa la notizia, la società aretusea, per sicurezza, ha sottoposto a tamponi antigienici tutti gli altri componenti del gruppo squadra e dello staff, nonostante l’ultimo contatto con i due atleti positivi risalisse ad oltre 48 ore prima. Gli esiti di questi tamponi sono risultati tutti negativi.

L’Ortigia ha giocato regolarmente le sfide di campionato col Trieste e col Savona. E il 27 novembre sfida la Roma in casa senza Napolitano e Mirarchi.