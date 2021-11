verso il rinvio il match contro il Canicattì

Impennata di positivi al Covid-19 tra le fila dell’Enna calcio. Nelle ultime ore sarebbe stato accertato il contagio di ben 7 calciatori della squadra che milita nel campionato Eccellenza, più un membro dello staff. A quanto sembra, tutti sarebbero vaccinati.

A rischio la gara col Canicattì

Otto positivi riscontrati dunque dopo gli ultimi controlli nel team calcistico, che ora è in emergenza. Domenica 28 novembre, infatti, era previsto il match contro il Canicattì, che – a questo punto – rischia seriamente di saltare. La partita dovrebbe essere rinviata.

“Abbiamo trasmesso i tamponi e tutta la documentazione alla Lega calcio – spiega il presidente della squadra, Luigi Stompo – per comunicare che per noi sarà impossibile scendere in campo”. E sarebbe in bilico anche la partita in calendario la prossima settimana (fissata per domenica 5 dicembre) in casa contro la Mazarese.

L’Enna calcio, che al momento è al 7° posto in classifica con 16 punti e due partite da recuperare (più le prossime 2 contro Canicattì e Mazarese).

Vaccini: nuovi orari per hub ospedale Enna e provincia

Intanto prosegue la campagna vaccinale nell’Ennese. L’hub dell’ospedale Umberto I di Enna sarà aperto domani domenica dalle 8 alle 20 per somministrare le vaccinazioni contro il Covid-19 anche senza prenotazione.

Da lunedì prossimo sarà aperto tutti i giorni secondo i seguenti orari: da lunedì a sabato, dalle 14 alle 20 e domenica dalle 8 alle 20. Saranno in vigore da lunedì prossimo i nuovi orari di apertura degli hub vaccinali di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia, sempre nell’Ennese. Il centro vaccinale di Nicosia sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14; il martedì e il giovedì dalle ore 14 alle 20.

Il centro vaccinale di Leonforte sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20; il martedì e il giovedì dalle 8 alle 14. Il centro vaccinale di Piazza Armerina sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20; martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 14.