Lo ha comunicato il sito ufficiale della società rosanero

Il Palermo F.C. ha ufficializzato l’approdo in rosanero di tre nuovi innesti: il difensore Alessio Buttaro, il portiere Samuele Massolo e l’attaccante Edoardo Soleri.

Per Buttaro, prelevato dalla Roma a titolo definitivo, la società ha disposto un ingaggio quadriennale. Classe 2002, è un difensore centrale che può giocare anche come terzino destro e ha un valore attuale, secondo transfermarkt.it, di 100mila euro.

Per Massolo, ex Fermana, la società ha disposto un ingaggio biennale. Classe 1996, anche lui ha un valore di 100mila euro secondo transfermarkt.it. Ha giocato con le maglie delle giovanili della Sampdoria, Sanremese, Virtus Entella, Sambenedettese e, come appena accennato, Fermana.

Soleri, invece, arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova. Classe 1997, con un valore di 150mila euro secondo Transfermarkt.it, ha giocato con le giovanili della Roma, lo Spezia, l’Almerìa (Spagna), Almere City (Paesi Bassi), Braga B (Portogallo), Monopoli e Padova.