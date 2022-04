Pallanuoto, serie A1 femminile, etnee prime con 48 punti

Finale di regular season in crescendo per l’Ekipe Orizzonte che ha fatto il pieno di punti. Nel weekend, le etnee hanno chiuso la prima fase del campionato di serie A1 femminile di pallanuoto con due successi casalinghi. Alla Scuderi il Sette di Martina Miceli, sabato ha battuto nettamente il Trieste 21-6 e, ieri la forte Plebiscito Padova per 9-8.

Le campionesse d’Italia hanno concluso la stagione regolare con 48 punti (16 vittorie e 2 sconfitte) e sono prime in attesa del recupero del Padova che mercoledì 13 aprile affronterà il fanalino di coda Ancona. In caso di vittoria, le venete affiancherebbero le siciliane.

Ekipe Orizzonte vince scontro diretto con Padova

Ieri successo dell’Ekipe Orizzonte alla Scuderi nel match di recupero della tredicesima giornata. Partita quasi perfetta delle catanesi, che si sono anche trovate avanti di tre gol sulla Plebiscito Padova. Il punteggio finale dice però 9-8 per le rossazzurre che sin dall’inizio hanno ingaggiato una vera e propria lotta testa a testa con le venete. Tante emozioni nella prima frazione, chiusa 5-4 per le padrone di casa. Netta parità nelle due frazioni successive, chiuse entrambe sull’1-1, e Orizzonte avanti di due reti nel quarto parziale, poi chiuso sul 2-2.

Bronte Halligan è stata la top scorer del match con quattro gol, mentre Claudia Marletta ha segnato due volte. Una rete a testa per Dorotea Spampinato, Giulia Emmolo e Jelena Vukovic.

All’andata, giocata lo scorso 3 novembre, le venete si imposero 11-9.

Condorelli “Abbiamo dimostrato di tenere testa alle altre concorrenti per lo scudetto”

Tra le protagoniste assolute del match la numero 13 dell’Ekipe Orizzonte, con numerose parate importanti e brava a neutralizzare anche un tiro di rigore, che ha fatto il bilancio del match al fischio finale: “Anche oggi (ieri per chi legge, ndr) – sottolinea Aurora Condorelli – abbiamo dimostrato di poter tenere testa alle altre avversarie in corsa per il titolo. Purtroppo nel finale abbiamo accusato un calo, ma avremmo potuto benissimo vincere con uno scarto superiore. Abbiamo comunque vinto la partita e siamo sicure di poterlo fare anche in quelle che giocheremo ai play off”.

E continua: “Ci alleneremo per questo ancora di più, tutte insieme, per non avere rimpianti quando scenderemo in campo. Sono contenta della mia prestazione, sul rigore parato ho cercato di incutere timore alla mia avversaria come ho sempre fatto in questi casi ed è andata bene, ma naturalmente anche io continuerò a dare il massimo per fare sempre meglio. Ai playoff non dovremo farci mancare cattiveria, grinta, aggressività e determinazione. Se sarà così, potremo davvero fare bene”.

Il tabellino, Halligan cala il poker

Ekipe Orizzonte-Cs Plebiscito Pd 9-8

Parziali: 5-4; 1-1; 1-1 e 2-2

Ekipe Orizzonte: Santapaola, Halligan 4, Spampinato 1, Viacava, Gant, Bettini, Palmieri, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic 1, Longo, Leone, Condorelli. Allenatore: Miceli.

Cs Plebiscito Pd: Teani, Borisova 1, Armit, Gottardo, Queirolo, Casson, A. Millo 2, Dario 1, Barzon 2, Meggiato, Centanni 2, Giacon, Zorzi. Allenatore: Posterivo.

Arbitri: Paoletti e Braghini

Note. Uscita per limite di falli Meggiato (P) nel terzo tempo, Borisova (P) e Viacava (O) nel quarto tempo. Nel secondo tempo Condorelli para un rigore a Millo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 1/11 + un rigore e CS Plebiscito Padova 1/13 + due rigori.

Ekipe Orizzonte a valanga sul Trieste

Nella sfida di sabato, netto successo per l’Ekipe Orizzonte che travolge 21-6 la Pallanuoto Trieste. Le frazioni di gioco sono state infatti tutte a favore delle rossazzurre, rispettivamente per 4-1, 4-3, 8-0 e 5-2. Un match praticamente senza storia.

Valeria Palmieri è stata la miglior marcatrice del match con quattro gol, mentre Giulia Viacava, Claudia Marletta e Giulia Emmolo sono andate a segno tre volte ciascuno. Due reti per Bronte Halligan, Jelena Vukovic e Morena Leone, una a testa per Veronica Gant e Dafne Bettini.

Leone “Partita che è servita a continuare nostro percorso di crescita”

“Anche questa partita – ha spiegato Morena Leone – è servita a continuare il nostro percorso di crescita e a darci la sensazione di farci sentire pronte per la partita di domani contro il Padova, che rappresenta la prima tappa di un percorso molto importante che ci sentiamo di poter raggiungere. Ci siamo impegnate a cercare di trovare i giusti meccanismi come squadra, lavorando molto soprattutto su questo aspetto. Non ci sentiamo inferiori a nessuno, anche se rispettiamo i nostri avversari, a partire dal Padova. Non vediamo l’ora di giocare questa partita contro di loro, che fortunatamente affronteremo al completo. Un aspetto molto importante per noi, dopo la stagione che abbiamo vissuto finora”.

Il tabellino, Ekipe Orizzonte travolgente nel terzo parziale

Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Triste 21-6

Parziali: 4-1; 4-3; 8-0; 5-2

Ekipe Orizzonte: Santapaola, Halligan 2, Spampinato, Viacava 3, Gant 1, Bettini 1, Palmieri 4, Marletta 3, Emmolo 3, Vukovic 2, Longo 2, Leone, Condorelli. Allenatore: Miceli.

Pallanuoto Trieste: Ingannamorte, Lonza, Rezende, Abla, Cergol 1, Klatowski 1, Riccioli 1, Colletta 1, Leone, Jankovic 2, Santapaola, Krasti. Allenatore: Colautti.

Arbitri: Schiavo e Torneo

Note. Uscita per limite di falli Colletta (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 1/7 +2 rig.; Pallanuoto Trieste 1/4. Pallanuoto Trieste iscrive a referto 12 atlete. Spettatori 100 circa.

Griglia play off

Quarti di finale playoff, andata 28 aprile, ritorno 1 maggio

3^ classificata-6^ classificata

4^ classificata-5^ classificata

Semifinali play off – 4, 7 ed eventualmente 10 maggio al meglio delle 2 partite su tre

1^ classificata-vincente 4^-5^

2^ classificata-vincente 3^-6^

Finale scudetto il 13, 16, 19 ed eventualmente 22 e 25 maggio al meglio delle 3 partite su 5

La classifica dal 3° al 6° posto sarà definita in base al piazzamento nella regular season.