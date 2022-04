Pallanuoto femminile, Serie A1 etnee chiudono regular season nel weekend

Sarà nuovamente un fine settimana molto intenso per l’Ekipe Orizzonte Catania che nelle prossime 48 ore scenderà in acqua due volte per chiudere la stagione regolare del massimo campionato nazionale femminile di pallanuoto.

Le etnee riceveranno domani, 9 aprile alle 15, alla Piscina Scuderi di Catania la Pallanuoto Trieste. Mentre domenica alle 16.30 la formazione rossazzurra allenata da Martina Miceli giocherà con la Plebiscito Padova. In palio punti che definiranno la griglia dei play off scudetto. Punti che possono valere la prima piazza.

Attualmente in classifica l’Ekipe Orizzonte vanta 42 punti, gli stessi della Plebiscito Padova, quattro in meno della Sis Roma che ieri ha rifilato 25 reti al Como. Se le etnee dovessero battere sia la Pallanuoto Trieste che la Plebiscito Padova, allora chiuderebbero la stagione regolare al primo posto. Nonostante tutti gli stop dovuti al covid che ha ridimensionato il potenziale della squadra soprattutto in Coppa Campioni ed in Coppa Italia.

Bettini “Non dobbiamo sottovalutare Trieste”

Dafne Bettini parla alla vigilia della partita col Trieste che, come abbiamo visto, dà il via ad un fine settimana intenso che si chiuderà con la replica della finale scudetto della stagione scorsa.

“Veniamo dalla buona partita contro Como – dice la numero 6 dell’Ekipe Orizzonte – che ci è servita per prepararci nel migliore dei modi soprattutto alla sfida di domenica. Prima ci sarà lo step importante contro Trieste, che dopo la sconfitta contro Bogliasco sarà agguerritissima. Dovremo giocare questa partita con lo spirito adatto, al di là di qualunque considerazione sul divario tecnico che c’è tra le due squadre, senza sottovalutare mai nessuno. Vogliamo però anche giocarci tutte le carte a nostra disposizione per provare a raggiungere il primato in classifica. Negli ultimi giorni ci siamo allenate molto, in vista del periodo intenso che ci attendeva. Abbiamo lavorato bene e vogliamo fare di tutto per raccogliere il massimo, per poi andare a giocarci i play off scudetto partendo dalla miglior posizione possibile”.

La partita tra Ekipe Orizzonte e Pallanuoto Trieste sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del club etneo.

Così all’andata, largo successo esterno dell’Ekipe Orizzonte

La sfida di andata che si giocò in recupero il 30 gennaio scorso – e che originariamente si darebbe dovuta disputare il 27 novembre – si chiuse con un chiaro successo del Sette etneo. Il punteggio di 27-10 non lascia troppi dubbi al riguardo. Miglior marcatrice delle rossazzurre Marletta con 8 gol, poi 4 reti per Bettini e Vukovic, 3 per Longo ed Halligan, 1 a testa per Spampinato, Viacava, Palmieri, Giuffrida e Leone.