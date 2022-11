Pallanuoto femminile, Serie A1

Torna a casa l’Ekipe Orizzonte. Le catanesi, infatti, tornano a Nesima teatro di centinaia di battaglie e decine di vittorie che hanno caratterizzato la storia della formazione etnea.

L’Ekipe Orizzonte torna a Nesima

Domani, sabato 19 novembre alle 15, le campionesse d’Italia riceveranno il Rapallo per la quarta giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile dopo aver giocato a Trieste il recupero della seconda giornata e disputato sabato scorso il derby siciliano con la Brizz.

Un tour de force per la squadra allenata da Martina Miceli che punta alla quarta vittoria di fila per continuare a viaggiare in vetta alla classifica.

Viacava “Partita importante per noi in ottica Padova”

Diversi i significati del match contro il Rapallo per la squadra guidata da Martina Miceli, come dice Giulia Viacava alla vigilia. “Queste partite – sottolinea la numero 4 dell’Ekipe Orizzonte – sono molto importanti per noi perché ci permettono di consolidare la sintonia e l’armonia di gruppo che serviranno in sfide ancora più impegnative come quella di sabato prossimo contro il Padova. Il match di domani ci servirà per sistemare ancor di più gli automatismi della squadra e creare ulteriore feeling, fiducia e intesa in campo tra tutte noi”.

Ed inoltre: “Le partite già affrontate ci hanno permesso di mettere un piccolo tassello nel nostro puzzle, per poter andare avanti nel lavoro che ci aspetta. Sicuramente ci sono ancora delle cose da migliorare, ma piano piano si vedono i risultati degli allenamenti che abbiamo svolto in questo periodo”.

“Finalmente torniamo a Nesima”

Viacava sottolinea anche il ritorno in casa “Finalmente da domani potremo giocare nella piscina di Nesima, che per la maggior parte di noi, me compresa, sarà un nuovo campo di gara e sarà certamente molto emozionante per questo. Ci auguriamo di avere tantissimi tifosi sugli spalti, considerando anche che la piscina ha parecchi posti a sedere per chi vuole assistere alle partite”.

La forte giocatrice etnea conclude parlando del possibile ritorno di Longo: “Contro il Rapallo dovremmo essere al completo, perché dovrebbe rientrare anche Aurora Longo. Nessuno quindi resterà fermo per infortunio, a partire dalla sottoscritta. Mi ero fatta male durante la partita con la nazionale e non sono ancora al 100%, ma a farmi raggiungere la condizione migliore ci penserà certamente il nostro Renato Caruso”.

La Brizz Nuoto recupera mercoledì

Non giocherà, invece, la Brizz Nuoto. La sfida casalinga con la Plebiscito Padova in programma per domani è stata rinviata a mercoledì prossimo 23 novembre alle 15. Le venete hanno giocato e stravinto ieri all’esordio stagionale in Champions League superando 33-7 la Sirens a Barcellona in un girone dove sono presenti anche il Budabest e le padroni di casa catalane.