Pallanuoto femminile, serie A1, etnee a punteggio pieno

Soffre un tempo ma poi scappa e vince senza troppi patemi d’animo. L’Ekipe Orizzonte si impone 16-5 a Trieste nel recupero della seconda giornata del campionato di serie A1 femminile di pallanuoto.

Si tratta della terza affermazione delle campionesse d’Italia che così agganciano a punteggio pieno la Sis Roma e Plebiscito Padova in vetta alla classifica.

Equilibrio nella prima frazione

Punteggio del match in equilibrio solo nel primo tempo, chiuso sul 2-2 dalla squadra guidata da Martina Miceli ma con le padrone di casa andate in vantaggio dopo 50 secondi grazie a Cercol. Halligan e Marletta capovolgono il punteggio ma Vomastoka riacciuffa le siciliane.

Ekipe Orizzonte prende il largo

Le catanesi hanno poi preso il largo nella seconda frazione grazie ad un parziale di 6-1 che manda le rossazzurre avanti all’intervallo lungo per 8-3. A favore del sette catanese anche le altre due frazioni di gioco, chiuse sui parziali di 3-2 e 4-1.

Top scorer del match è stata Alice Williams con cinque gol, mentre Gaia Gagliardi è andata a segno tre volte. Due reti ciascuno per Bronte Halligan e Morena Leone, una a testa per Giulia Viacava, Valeria Palmieri e Claudia Marletta.

Marletta “Inizio lento ma poi è andata meglio”

Al fischio finale è stata proprio la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte a fare un bilancio lapidario sulla partita di stasera: “Sapevamo – ha detto Claudia Marletta – che si trattava di una partita da non prendere sotto gamba. L’inizio è stato un po’ lento, ma dal secondo tempo in poi abbiamo preso il controllo di tutto ed è andata certamente meglio. Adesso testa subito al Rapallo, che affronteremo già sabato pomeriggio”.

L’Ekipe Orizzonte tornerà in acqua, infatti, per la quarta giornata sabato 19 novembre alle 15 affrontando in casa (alla piscina Scuderi) le liguri che non hanno ancora fatto punti in questo avvio di stagione.

Pallanuoto Trieste-Ekipe Orizzonte, il tabellino, cinquina di Williams

Pallanuoto Trieste-Ekipe Orizzonte 5-16

Parziali: 2-2; 1-6; 2-3; 1-4

Pallanuoto Trieste: F. Sparano, D. Vomastkova 1, E. De March, A. Zoch, G. Marussi, L. Cergol 2, G. Klatowski 1, F. Colletta 1, G. Zizza, J. Vukovic 1, I. Riccioli, R. Santapaola, G. Gregorutti. Allenatore P. Zizza.

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini, V. Palmieri 1, C. Marletta 1, G. Gagliardi 3, A. Williams 5, T. Lombardo, M. Leone 2, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Arbitri: Rovida e Romolini

Note: Uscite per limite di falli Gant (O) nel terzo tempo e Viacava (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 5/13 e Orizzonte 3/8 + un rigore. Spettatori 150 circa.