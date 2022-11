Serie B, a breve inizierà la riabilitazione, ma stagione finita

Salvatore Elia è stato sottoposto questo pomeriggio a Roma presso Villa Stuart, all’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Infortunio che si è verificato nel corso del match di due settimane fa col Cittadella chiuso per la cronaca sullo 0-0.

Intervento riuscito, ma per Elia la stagione è finita

L’intervento, eseguito dal professor Paolo Mariani, è riuscito. Il calciatore inizierà a breve il percorso riabilitativo. Per lui, tempi di recupero molto lunghi. La stagione potrebbe essere già conclusa. Elia dovrà rimanere fermo per almeno sei mesi. La speranza al massimo potrebbe essere quella di vederlo tornare in allenamento a fine stagione. Soprattutto se il Palermo dovesse giocare un’appendice del torneo cadetto, play off o play out. Ma per vederlo in campo certamente bisognerà aspettare l’inizio della stagione 2023-2024.

Il club di viale del Fante deve pensare ad un sostituto per il mercato invernale.

Superati i problemi fisici di Buttaro e Di Mariano

Il tecnico Eugenio Corini ha convocato per la sfida di domani col Parma, Alessio Buttaro e Francesco Di Mariano. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi acciacchi accusati nei giorni scorsi. Da vedere se effettivamente partiranno o meno titolari ma la loro disponibilità è già un dato positivo.

E Corini ha confermato le buone notizie dall’infermeria: “Ho portato 25 giocatori in ritiro. Di Mariano già ieri ha lavorato in gruppo tutta la giornata. Buttaro ha avuto problemini nella rifinitura pre-Modena ma è tutto risolto”. Rimane indisponibile, oltre naturalmente a Salvatore Elia, Marco Sala.

Palermo-Parma, i convocati di Corini

Eugenio Corini ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani col Parma. Ecco la lista diramata dal Palermo fc. Torna anche Pierozzi.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 4 Accardi, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saruc

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.