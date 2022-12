Pallavolo maschile serie B, domani scontro diretto nella decima giornata

“Smaltito” il secondo turno di riposo del girone di andata, la Re Borbone Saber Palermo torna in Calabria per la decima giornata del campionato di serie B di pallavolo maschile. Domani, domenica 11 dicembre alle 18, i biancoverdi affronteranno la Raffaele Lamezia in un match che mette in palio la seconda posizione del girone I.

Un vero e proprio esame di maturità per la squadra allenata da Nicola Ferro è reduce da quattro vittorie consecutive ai danni di Paomar Siracusa (3-2), Papiro Fiumefreddo (3-0), Villafranca Tirrena (3-2) e Callipo Vibo Valentia (3-0). I calabresi occupano la seconda posizione (con l’Universal Viagrande che ospita la corazzata Letojanni), con tre punti di vantaggio sui palermitani.

Una vittoria da tre punti della Re Borbone Saber, quindi, potrebbe consentire l’aggancio e formare un’ammucchiata alle spalle della lanciatissima capolista.

Ritorna Blanco nella Re Borbone Saber Palermo

Risolti i problemi alla spalla, il centrale e capitano Giovanni Blanco sarà regolarmente in campo al Palasparti. Un’arma in più per provare a contrastare una rivale forte e competitiva che vorrà riscattare la sorprendente sconfitta (3-0) subita nell’ultimo turno a Villafranca Tirrena.

“Contro la Sicily – ammette il tecnico lametino Tonino Chirumbolo – non abbiamo fatto la partita che avremmo potuto e dovuto fare. Il nostro rendimento esterno non è paragonabile a quello in casa, dove con l’apporto del nostro pubblico riusciamo ad esprimerci molto meglio. C’è da rimboccarsi le maniche, cercando di ritrovare la concentrazione per presentarci alla sfida col Palermo nelle condizioni migliori per ritrovare il bandolo della matassa”.

Il tecnico Ferro, “Guai a sbagliare l’approccio, match può cambiare stagione”

L’allenatore della Re Borbone Saber Palermo parla della interessante sfida di domani. “Partita importante, che può cambiare il corso del campionato – commenta – sarà dura perché loro sono forti, ambiziosi e giocano in un palazzetto sempre pieno. Il Lamezia sarà motivato e deciso a riscattare la sconfitta di Villafranca Tirrena, mentre noi non dovremo sbagliare l’approccio. Dobbiamo prendere punti e poi battere il Cinquefrondi per restare attaccati alla zona play off”.

Locanto, “Sfida difficile ma risultato aperto”

“Anche se ha perso l’ultima partita – dice il presidente palermitano Giorgio Locanto – Lamezia resta una delle migliori realtà del campionato. Hanno tradizione, passione, tifo, educazione alla pallavolo e sostegni economici. Affronteremo una squadra costruita per la promozione e che parte favorita, ma noi proveremo ad inserirci e a tornare dalla Calabria con qualche punto. Ritengo che il risultato sia aperto”.

Il programma della decima giornata

Universal Viagrande-Letojanni; Raffaele Lamezia-Re Borbone Saber Palermo; Cinquefrondi-Papiro Fiumefreddo; Aquila Bronte-Paomar Siracusa. Riposano: Sicily Villafranca Tirrena e Callipo Vibo Valentia.

La classifica, Re Borbone Saber Palermo terzo

Questa la classifica aggiornata del girone I: Letojanni 21 punti; Raffaele Lamezia e Universal Viagrande 16; Re Borbone Saber Palermo e Sicily Villafranca 13; Aquila Bronte 12; Cinquefrondi 10; Paomar Siracusa 7; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.