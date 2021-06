La richiesta della squadra di Mancini

Venerdì prossimo, 2 luglio, alle 21.00, ci sarà il quarto di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio.

La Nazionale di Lukaku, è risaputo, s’inginocchia sempre prima di cominciare ogni partita, come segno di adesione al movimento anti-razzista Black Lives Matter.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi e il mancato inginocchiamento nel match con l’Austria, gli Azzurri di Roberto Mancini avrebbero aderito al gesto.

Già capitan Giorgio Chiellini, prima della partita con gli austriaci, aveva dichiarato che, in caso di richiesta da parte di altre squadre, anche i calciatori della nazionale italiana si sarebbero inginocchiati.

Inoltre, secondo la Repubblica, la FIGC ha chiarito: «Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro».