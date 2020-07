Con il Palermo ha segnato 11 goal in 34 presenze

Kyle Joseph Lafferty, vecchia conoscenza dei tifosi del Palermo e sempre rimasto nei loro cuori, è un nuovo giocatore della Reggina. Lo ha comunicato il presidente del club calabrese Luca Gallo.

Il calciatore nordirlandese svolgerà domani mattina le consuete visite mediche e, successivamente all’esito delle stesse, firmerà il contratto che lo legherà alla Reggina.

La presentazione agli organi di stampa è prevista per sabato 25 luglio alle ore 18 presso lo stadio Oreste Granillo. Kyle Lafferty, quindi, torna in Italia, sei anni dopo l’ultima esperienza con la maglia del Palermo. L’attaccante nordirlandese, nell’ultima stagione al Sunderland, si unirà a Jeremy Menez e compagni. La Reggina sta costruendo una squadra competitiva per il prossimo campionato di Serie B ed è chiaro che l’obiettivo non sia una salvezza tranquilla…

