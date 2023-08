Pallavolo maschile, vacanze finite per la matricola etnea

Nuova squadra, nuova avventura con l’obiettivo di costruire qualcosa di importante e rimanere nella massima serie nazionale di pallavolo maschile. La prima stagione di SuperLega per Farmitalia Saturnia prende il via ufficialmente domani, venerdì 25 agosto.

Dopo il ritrovo di stasera al Sigonella Inn, dove giocatori e staff tecnico passeranno due settimane in ritiro, il programma della prima giornata prevede l’appuntamento con le visite mediche e il meeting con mister Waldo Kantor, per fare un primo punto della situazione. L’avvio del campionato di SuperLega Credem Banca 2023-2024 è previsto per il 22 ottobre con la prima gara in trasferta sul parquet della Sir Safety Perugia.

Per i biancoblu dunque si prospettano due settimane per conoscersi, confrontarsi, allenarsi insieme, con un fitto programma di impegni da svolgere in totale condivisione, rinnovando una tradizione, quella del ritiro, avviata la scorsa stagione.

Pulvirenti, “Giorni momento di grande valore per tutti”

“Quello che giocatori e staff tecnico di Farmitalia Saturnia si apprestano a vivere è un momento di grande valore e a loro la società si unirà nei prossimi giorni, per stringere un rapporto coinvolgente che dovrà accompagnarci nel corso di tutta la stagione – spiega il presidente Luigi Pulvirenti – la Farmitalia Saturnia è una famiglia e questa è la sua forza. L’amalgama che si era creata la scorsa stagione proprio in questa occasione è stata la nostra arma vincente e sono certo che così potrà essere anche quest’anno”.

Allenamenti al PalaCatania ed alla Plaia

Gli allenamenti di Farmitalia Saturnia si svolgeranno al PalaCatania e sulla sabbia della Plaia del Lido le Capannine. Sedute, pesi in palestra, ma anche momenti di convivialità tra veterani della Saturnia e facce nuove.

Allo staff di Kantor, supportato storicamente da Mauro Lo Deserto e Mauro Puleo, con il fisioterapista Gaetano Caluccio e il consigliere delegato all’area sportiva Piero D’Angelo, si aggiungono infatti il vice allenatore Peppe Bua, il preparatore atletico Daniele De Ceglia e il team manager Cesare Gradi che ha vestito la maglia di capitano della Saturnia nella stagione 2021-2022.

Il roster della Farmitalia Saturnia 2023-2024

Ecco la rosa della squara della Farmitalia Saturnia impegnata nella SuperLega di pallavolo maschile 2023-2024. Luka Basic, Francesco Pierri, Domenico Cavaccini, Enrico Zappoli, Santiago Orduna, Alessandro Tondo, Nemanja Masulovic, Christian Fremuselu, Andrea Baldi, Mohammad Javad Manavinezhad, Elia Rossi, Paul Buchegger, Luigi Rangazzo, Filippo Santambrogio.

Il cammino completo della Farmitalia Saturnia

Il calendario prende dunque il via il 22 ottobre e definisce le 22 giornate della regolar season che si chiuderà il 3 marzo 2024. La stagione sarà serrata, dura e imprevedibile, con partite nel weekend e turni infrasettimanali, con match che faranno spostare i biancoblu da un capo all’altro dell’Italia, con una partita che si disputerà anche il 26 dicembre, ma con la certezza di regalare una stagione indimenticabile ai supporter siciliani.

1° Giornata 22 ottobre 2023 / 30 dicembre 2023 Sir Susa Vim Perugia – Farmitalia Saturnia

22 ottobre 2023 / 30 dicembre 2023 Sir Susa Vim Perugia – Farmitalia Saturnia 2° Giornata 29 ottobre 2023 / 7 gennaio 2024 Farmitalia Saturnia – Cisterna Volley

29 ottobre 2023 / 7 gennaio 2024 Farmitalia Saturnia – Cisterna Volley 3° Giornata 5 novembre 2023/ 14 gennaio 2024 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Farmitalia Saturnia

5 novembre 2023/ 14 gennaio 2024 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Farmitalia Saturnia 4° Giornata 12 novembre 2023 / 21 gennaio 2024 Farmitalia Saturnia / Rana Verona

12 novembre 2023 / 21 gennaio 2024 Farmitalia Saturnia / Rana Verona 5° Giornata 15 novembre 2023 / 24 gennaio 2024 Cucine Lube Civitanova / Farmitalia Saturnia

15 novembre 2023 / 24 gennaio 2024 Cucine Lube Civitanova / Farmitalia Saturnia 6° Giornata 19 novembre 2023 / 4 febbraio 2024 Farmitalia Saturnia – Allianz Milano

19 novembre 2023 / 4 febbraio 2024 Farmitalia Saturnia – Allianz Milano 7° Giornata 26 novembre 2023 / 11 febbraio 2024 Itas Trentino – Farmitalia Saturnia

26 novembre 2023 / 11 febbraio 2024 Itas Trentino – Farmitalia Saturnia 8° Giornata 3 dicembre 2023 / 14 febbraio 2024 Pallavolo Padova – Farmitalia Saturnia

3 dicembre 2023 / 14 febbraio 2024 Pallavolo Padova – Farmitalia Saturnia 9° Giornata 10 dicembre 2023 / 18 febbraio 2024 Farmitalia Saturnia – Vero Volley Monza

10 dicembre 2023 / 18 febbraio 2024 Farmitalia Saturnia – Vero Volley Monza 10° Giornata 17 dicembre 2023 / 25 febbraio 2024 Farmitalia Catania – Valsa Group Modena

17 dicembre 2023 / 25 febbraio 2024 Farmitalia Catania – Valsa Group Modena 11° Giornata 26 dicembre 2023 / 3 marzo 2024 Gioiella Prisma Taranto – Farmitalia Saturnia.