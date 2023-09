tennis giovanile, il brasiliano vince in tre set

Finisce ad un passo dalla finale il sogno americano di Federico Cinà. Il sedicenne palermitano perde in tre set col brasiliano Joao Fonseca la semifinale degli Us Open Jr, torneo Itf di categoria Grade A di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York.

Il 16enne siciliano, il più giovane dei quattro semifinalisti e testa di serie numero 14 degli Us Open Junior, si è arreso 6-4; 3-6; 6-4 contro il 17enne sudamericano, numero 7 del tabellone che – negli ottavi di finale – aveva superato anche Fabio De Michele.

Una partita caratterizzata da due sospensioni, la prima per il forte caldo durata circa 60 minuti, la seconda di oltre 4 ore e mezza per la pioggia. Otto ore di cui due ore piene di gioco hanno decretato questo risultato.

Sfuma il sogno della finale, quindi per Cinà che sarebbe stato il terzo italiano a raggiungere l’atto conclusivo del prestigioso torneo newyorkese dopo Andrea Gaudenzi che vinse nel 1990 e Lorenzo Musetti superato dal brasiliano Thiago Seyoboth nel 2018.

Il cammino di Cinà a New York

Partito dal tabellone principale come 14ma testa di serie, Federico Cinà (tesserato per Circolo del Tennis e della Vela Messina) aveva superato il 17enne coreano Sungim Park in tre set – 7-6 (5); 3-6; 6-1. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio sul russo Yaroslav Demin testa di serie numero 1 del torneo al termine di una battaglia di tre set: chiusa 7-6 (8) dopo che i due atleti si erano divisi i primi due set con lo stesso punteggio di 6-3.

In semifinale, invece, successo sul cinese Yi Zhou (nona testa di serie) con un netto 6-2; 6-2.

Il mese prossimo giocherà in A1

Tra i prossimi appuntamenti che attendono Federico Cinà c’è quello con il suo club, il Circolo del Tennis e della Vela Messina impegnata nel prossimo campionato a squadre di serie A1 che comincerà domenica 8 ottobre, giorno in cui il club siciliano riceverà il Pistoia.